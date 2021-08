Abraham alla Roma?/ Calciomercato news: l’attaccante lascerà il Chelsea, i dettagli

CALCIOMERCATO NEWS, TAMMY ABRAHAM ALLA ROMA

I giallorossi hanno bisogno di trovare un nuovo attaccante in questi frenetici giorni di calciomercato ed in queste ore sembra potersi concretizzare l’ipotesi di vedere Tammy Abraham alla Roma. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio per Sky Sport, il club capitolino starebbe trattando con il Chelsea per aggiudicarsi l’attaccante ventitreenne con il contratto in scadenza nel giugno del 2023 nell’ottica di poter rimpiazzare Edin Dzeko, vicinissimo al trasferimento all’Inter per sostituire a sua volta Romelu Lukaku, destinato proprio ai Blues.

Stando alle indiscrezioni la Roma avrebbe addirittura già trovato l’intesa con i londinesi andando a pagare 5 milioni di euro nell’immediato più 35-40 milioni dilazionati nei prossimi anni e bisogna ora definire la formula dell’operazione ovvero se a titolo temporaneo con obbligo di riscatto o se sarà invece un’acquisto definitivo. Sulle tracce di Abraham si segnala però non soltanto la presenza della Roma.

CALCIOMERCATO NEWS, LA CONCORRENZA DELL’ARSENAL

Le chances di vedere Tammy Abraham alla Roma potrebbero dunque aumentare nel corso delle prossime ore. Nella passata stagione Abraham è stato capace di collezionare 12 reti ed ha fornito sei assist vincenti per i suoi compagni in 32 apparizioni complessive tra campionato e coppe varie con la maglia del Chelsea. L’arrivo dello stesso Lukaku all’Inter toglierà minuti preziosi allo stesso Abraham che potrebbe quindi decidere di provare un’avventura altrove sposando magari la causa della Roma. I giallorossi dovranno però vedersela con la concorrenza dell’Arsenal se vorranno aggiudicarselo ed ora sarà decisiva la volontà del centravanti.

