Tra la giornata di oggi – giovedì 19 settembre 2024 – e quella di domani, venerdì 20 a Pescara si terrà l’attesa quarta edizione dell’Abruzzo economy summit: un’occasione per riunire nella città più popolosa del territorio abruzzese esperti provenienti da ogni parte del paese, facendoli confrontare con i tempi più importanti per il loro settore economico o sociale di riferimento al fine di promuovere un’ampia riflessione su quel futuro incerto che sembra prospettarsi davanti all’intero occidente.

Mantenimento figli maggiorenni/ Stop all'obbligatorietà: decide il Giudice (18 settembre 2024)

Come dicevamo già prima, l’edizione 2024 dell’Abruzzo economy summit è la quarta in ordine di tempo e dopo che l’anno scorso l’attenzione era stata posta sulle azioni promesse dal Governo per risollevare l’economia, con anche un importante focus sulla situazione geopolitica globale; quest’anno il focus sarà tutto concentrato attorno alle transizioni – tra quella digitale, quella ambientale e nuovamente quella geopolitica – che attendono il nostro pianeta.

Conto corrente estero va dichiarato/ Quando è obbligo di Legge (18 settembre 2024)

Durante l’Abruzzo economy summit, la regione potrà promuovere la sua visione sulle questioni economiche, mentre tra incontri, relazioni e panel di esperti verranno tirati in ballo anche i più importanti rappresentanti di industrie, banche, associazioni ed istituzioni che operano sull’intero territorio italiano: l’appuntamento è fissato per oggi e domani – 19 e 20 settembre 2024 – con un fitto programma di incontri che terrà occupati i curiosi partecipanti dalla mattinata fino a sera; ma è importante ricordare che non si tratta di un evento aperto a chiunque perché è necessario prima accreditarsi sul sito e versare la propria quota di partecipazione.

Bonus lavoro autonomo/ ISCRO in scadenza per P.IVA, come averlo? (18 settembre 2024)

Gli ospiti e il programma completo dell’Abruzzo economy summit: orari e info su incontri, eventi e panel

Ma entriamo subito nel vivo del programma dell’Abruzzo economy summit partendo dal ricordare che sia oggi che domani tutti gli incontri si terranno presso la sede centrale di Aurum a Pescara – che si trova su largo Gardone Riviera – e che durante entrambe le giornate i panel verranno suddivisi per argomenti tematici:

Giovedì 19 settembre 2024

La prima giornata del summit si aprirà alle ore 9 in punto e dopo i classici saluti istituzionali a cura dell’assessore alla Attività produttive Tiziana Magnecca si aprirà subito il primo filone incontro (precisamente alle 10) dedicato allo ‘Scenario economico abruzzese‘ tenuto dall’economista Giuseppe Mauro.

Ore 10:30: “Il monitoraggio delle infrastrutture critiche per lo sviluppo del territorio”

Il giornalista Nicola Porro intervista l’amministratore delegato SPEE Luciano Ardingo

Ore 11:00: “Tavola rotonda – Infrastrutture critiche, ferrovie e rigenerazione urbana”

Con l’Ad RFI Gianpiero Strisciuglio e l’Ad FS Sistemi urbani Uberto Lebruto

Ore 11:30: “Tavola rotonda – Infrastrutture e innovazione”

Con Dario Lo Bosco (presidente RFI), Aldo Isi (Ad Anas), Mauro Fabris (vice Strada dei Parchi), Diego Cattoni (Ad Autostrada del Brennero), Umberto Sgambati (presidente Proger) e Massimiliano Mancussi (preisdente Mancusi)

Alle ore 12:30 breve pausa lunch per l’Abruzzo economy summit con ripresa dei lavori alle 14:45 con i saluti di Michele Di Bartolomeo, presidente Odcec Pescara.

Ore 15:00: “Tavola rotonda – Nuove strategie per la competitività”

Con Valentino Valentini (vice del Ministero delle Imprese), Valentino Confalone (presidente Novartis) e Stefano Pontecorvo (presidente Leonardo)

Ore 15:45: “Tavola rotonda – Imprese: supporto all’innovazione e all’export”

Con Regina Corradini D’Arienzo (Ad Simest) e Alessandro Ricci (Ad e direttore SACE)

Ore 16:30: “Time is out of joint”

Con Giulio Tremonti (presidente della Commissione affari esteri e comunitari)

Ore 17:00: Conclusioni con Marco Marsilio e Adolfo Urso (ministro delle Imprese)

Ore 20:30: Cena conviviale

Il programma di venerdì 20 settembre dell’Abruzzo economy summit

Il 20 settembre l’Abruzzo economy summit inizierà alle ore 9:30 con i saluti del sindaco di Pescara Carlo Masci e del Presidente del consiglio regionale abruzzese Lorenzo Sospiri:

Ore 09:45: “L’industria manifatturiera italiana che può fare la differenza”

Con Paolo Agnelli (presidente Confimi)

Ore 10:15: “L’intelligenza artificiale nelle imprese”

Con Giuseppe Santonato (esperto di AI de Ey Emeia)

Ore 10:30: “Ai per la crescite delle aziende tra vantaggi e opportunità”

La giornalista Laura Chimenti intervista Valeria Sandei, Ad di Almaware

Ore 11:00: “Tavola rotonda – Energia e modello Piano Mattei”

Con Cristina Sgubin (CdA Eni), Riccardo Toto (direttore Renexia), Simone Nisi (direttore Affari istituzionali Edison), Fabrizio Iaccarino (direttore Affari istituzionali Enel) e Maria Rosaria Guarnieri (direttrice ingegneria del Gruppo Terna)

Ore 12:00: “Disordine mondiale e riflessi sull’economia mondiale”

Il giornalista Luca Telese intervista il collega e saggista Paolo Mieli

Ore 12:30: “Il welfare generativo”

Luca Telese intervista il presidente dell’Inps Gabriele Fava

Seguirà anche nel secondo giorno dell’Abruzzo economy summit – questa volta alle ore 13:00 – la pausa pranzo, dalla durata di due ore:

Ore 15:00: “Posizionamento strategico per lo sviluppo dell’Abruzzo”

Con il direttore del settore pubblico di KPMG Pierluigi Verbo

Ore 15:30: “Scommettere sui giovani per generare il cambiamento”

Quattro studenti dell’Università di Chieti – Angelica Lanese, Stefano Luciano Grossi, Nunziatina Campolieti, Giulio Di Rienzo – in un confronto con Stefano Za (presidente del corso di laurea in Economia)

Ore 16:00: “Dialogo – L’economia della longevità nel belpaese e nella regione verde”

Con Antonella Santuccione Chadha (presidente della Women’s Brain Foundation) e Valeria Vittimberga (direttrice generale Inps)

Ore 16:45: “Promuovere la regione più bella del mondo”

La giornalista Laura Chimenti intervista lo Strategic and creative PR Paride Vitale

Ore 17:15: “Turismo e sviluppo sostenibile: la soluzione delle aree interne”

Laura Chimenti intervista la presidente Enit Alessandra Priante

Ore 17:30: “I grandi eventi che generano economia”

Intervista al presidente del Coni Giovanni Malagò da parte della giornalista Laura Chimenti

Ore 18:00: Chiusura dei lavori con gli interventi di Marco Marsilio e del ministro della Difesa Guido Crosetto