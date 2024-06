Risultati Pescara, Elezioni Comunali 2024/ Carlo Masci sindaco Centrodestra: nomi seggi eletti in Consiglio

CARLO MASCI RICONFERMATO SINDACO DI PESCARA: I RISULTATI DELLE ELEZIONI COMUNALI 2024 E CONSIGLIERI ELETTI

È stata una lunga sfida all’ultimo voto quella che ha animato le Elezioni Comunali di Pescara, per giungere infine ad un risultato in parte inatteso con la riconferma del sindaco uscente Carlo Masci, deputato di Forza Italia sostenuto dalla coalizione di centrodestra e titolare – secondo i dati ufficiali usciti nella nottata – del 50,95% dei voti, appena sufficienti per la vittoria al primo turno. Molto più indietro (a quota 34,24% delle preferenze) il campo largo del centrosinistra, che ha opposto al sindaco uscente di Pescara – ed ora riconfermato dai risultati delle Elezioni Comunali 2024 – Carlo Masci il candidato Carlo Costantini; mentre sorprende quel 13,08% di voti per le due liste civiche a sostegno di Domenico Zaccardi Pettinari e l’esclusione di SUE che ha puntato tutto in una corsa singola a sostegno di Gialuca Fusilli, chiusa con un misero 1,73% di preferenze.

“Pescara è nel mio cuore, ma io sono nel cuore dei pescaresi e di Pescara“, ha commentato il sindaco riconfermato dopo la chiusura degli spogli, dedicando anche un pensiero allo sfidante – “un ottimo avvocato e una persona splendida” – per ricordare che “purtroppo politica uno vince l’altro perde. Non sarò il sindaco della Nuova Pescara – conclude Carlo Masci dopo i risultati delle Comunali – ma sarò il sindaco della città che si avvicinerà alla Nuova Pescara“.

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DI PESCARA, NOMI SEGGI ELETTI E PREFERENZE, MAGGIORANZA AL CENTRODESTRA

Insomma, quella delle Comunali di Pescara è un’ottima riconferma per il centrodestra e – soprattutto – per il sindaco Carlo Masci, premiato alle urne con dei risultati che hanno chiuso definitivamente le porte (almeno per i prossimi 5 anni) alle Elezioni e ai ballottaggi, dati quasi per scontati dopo l’inizio degli scrutini. Guardando al dato di Forza Italia, inoltre, si può confermare la fiducia dei pescaresi per i berlusconinani che per appena 69 voti non sono riusciti a superare i meloniani, chiudendo con il 17,90% dei voti. Venti, in conclusione, i seggi del Consiglio di Pescara riservati al centrodestra (8 per FdI, 7 per Forza Italia, 2 per Lega e Pescara Futura e l’ultimo per Masci Sindaco), mentre all’opposizione ne sono andati 8 per il campo largo e altri 2 alla coalizione civica di Pettinari. Di seguito trovare tutto l’elenco dei consiglieri eletti nelle Elezioni Comunali di Pescara del 2024 dopo i risultati alle urne, divisi tra maggioranza, opposizione e singoli partiti/liste:

Consiglieri eletti Pescara, Maggioranza con Masci sindaco

– FdI (18,01%) 8 seggi: Cristian Orta, Alfredo Cremonese, Giovanni Santilli, Zaira Zamparelli, Massimo Pastore, Roberto Carota, Giuseppina D’Angelo, Loris Mattioli

(18,01%) 8 seggi: Cristian Orta, Alfredo Cremonese, Giovanni Santilli, Zaira Zamparelli, Massimo Pastore, Roberto Carota, Giuseppina D’Angelo, Loris Mattioli – FI (17,9%) 7 seggi: Massimo Pignoli, Marcello Antonelli, Eugenio Seccia, Valeria Toppetti, Maria Rita Carota, Roberto Renzetti, Claudio Croce

(17,9%) 7 seggi: Massimo Pignoli, Marcello Antonelli, Eugenio Seccia, Valeria Toppetti, Maria Rita Carota, Roberto Renzetti, Claudio Croce – Lega (6,6%) 2 seggi: Maria Luigia Montopolino, Adelchi Sulpizio

(6,6%) 2 seggi: Maria Luigia Montopolino, Adelchi Sulpizio – Pescara Futura (5,97%): Luigi Albore Mascia, Adamo Scurti

(5,97%): Luigi Albore Mascia, Adamo Scurti – Pescara Unica (4,38%) 1 seggio: Stefano Aquilio

Consiglieri eletti Pescara, opposizione con Carlo Costantini e Pettinari consiglieri eletti

– PD (18,43%) 5 seggi: Giovanni Di Iacovo, Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, Michela Di Stefano, Marco Presutti

(18,43%) 5 seggi: Giovanni Di Iacovo, Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, Michela Di Stefano, Marco Presutti – Costantini Sindaco (5,94%) 1 seggio: Donato Di Matteo

(5,94%) 1 seggio: Donato Di Matteo – AVS (5,17%) 1 seggio: Enrico di Ciano

(5,17%) 1 seggio: Enrico di Ciano – M5S (3,95%) 1 seggio: Paolo Sola

(3,95%) 1 seggio: Paolo Sola – Pettinari Sindaco (13,08%) 2 seggi: Massimiliano Di Pillo, Stefania D’Amico

