Acerbi all’Inter in prestito: ufficiale/ Calciomercato, “Contentissimo di essere qui”

In queste ultime ore di calciomercato Francesco Acerbi si è trasferito all’Inter in prestito gratuito con diritto di riscatto: è ufficiale. Il giocatore di proprietà della Lazio ha sostenuto le visite mediche presso il centro Coni di Milano e ha apposto la firma sul contratto nelle scorse ore. A volerlo fortemente in nerazzurro è stato il tecnico Simone Inzaghi, il quale da tempo desiderava un difensore centrale in modo da completare la rosa.

La trattativa, che sembrava inizialmente complessa, si è alla fine sbloccata dopo gli addii di Lucien Agoumé (trasferitosi in prestito secco al Troyes) e Eddie Salcedo (trasferitosi in prestito secco al Bari), che hanno liberato alcuni posti in organico. In questi ultimi istanti è stato necessario esclusivamente limare i dettagli in merito all’ingaggio del calciatore, poi è arrivata la fumata bianca con il benestare del presidente Steven Zhang.

Acerbi all’Inter in prestito: ufficiale. “È contentissimo”, le parole dell’agente

A confermare che è ufficiale il trasferimento di Francesco Acerbi all’Inter in prestito con diritto di riscatto, al termine delle visite mediche effettuate presso il Coni di Milano, è stato l’agente del difensore, Andrea Pastorello. “La documentazione è tutta a posto. Ci è voluto il tempo necessario, è stata un’operazione un po’ complessa. Il mio assistito è molto contento di iniziare questa nuova avventura. Non è assolutamente preoccupato di come potrà essere accolto, lui ha voluto fortissimamente l’Inter. Mi pare che abbia dato dimostrazione di voler venire qua. Il tecnico Simone Inzaghi l’ha voluto fortemente”, queste le sue dichiarazioni riportate da FcInter1908.

A storcere in naso di fronte all’operazione sono stati alcuni tifosi nerazzurri, i quali non hanno dimenticato il passato tra le fila del Milan del difensore. Quest’ultimo, tuttavia, è pronto a dare dimostrazione delle sue qualità sul campo con l’obiettivo di togliersi con la sua nuova squadra tante soddisfazioni.











