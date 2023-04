Achille Costacurta “attacca” Fedez per un gesto del passato/ “Questo stron*o!”

Achille Costacurta “contro” Fedez: il dissing sui social che non ti aspetti

I profili social diventano sempre più spesso terreno di sfogo per frecciatine e scontri inediti tra personaggi noti. Nelle ultime ore ha generato un vero e proprio dibattito un retroscena svelato da Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta. Il giovane ha pubblicato una storia su Instagram prendendo spunto da uno degli ultimi post di Fedez, riversando proprio contro quest’ultimo un particolare risentimento.

Il video in questione, proposto da Achille Costacurta, ritrae Fedez e Chiara Ferragni intenti a divertirsi con i due figli Leone e Vittoria in una sala giochi. La scena è servita come assist al figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari per svelare un retroscena del passato con tanto di duro commento. Nello specifico, il ragazzo ha raccontato come, quando aveva più o meno la stessa età del piccolo Leone, proprio Fedez si era rifiutato ad una richiesta di foto e autografo perché impegnato a mangiare. Achille Costacurta a distanza di anni non sembra aver digerito del tutto quel rifiuto ricevuto dal suo idolo giovanile, Fedez, testimoniando il tutto con parole eloquenti su Instagram.

Achille Costacurta e il “trauma” da bambino: Fedez rifiutò foto e autografo

“Questo Stron*o, cioè Fedez… Forse adesso non lo farebbe perché ha dei figli?“. Scrive così su Instagram Achille Costacurta, dopo aver accennato all’aneddoto vissuto da piccolo con protagonista proprio il rapper. L’interrogativo del figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari sembra piuttosto provocatorio; allusivo al fatto che l’essere diventato padre possa in qualche modo ammorbidito l’approccio di Fedez nei confronti dei fan più piccoli.

“Anzi, fate una cosa: chiedetegli se ancora oggi rifiuterebbe una foto con un bambino“. Si conclude così lo sfogo di Achille Costacurta su Instagram, affidando direttamente ai follower di Fedez un chiaro messaggio. Dal canto suo, il rapper non ha ancora avuto modo di entrare nel merito della questione o almeno non dal punto di vista pubblico e dei social network. Non è da escludere che nelle prossime ore o giorni possano arrivare repliche o addirittura scuse da parte di Fedez con la complicità del figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari.

