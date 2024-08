Quasi un mese dopo il caso che lo ha fatto allontanare dai social, il figlio 19enne di Martina Colombari e Alessandro Costacurta è tornato e fa di nuovo discutere. Achille Costacurta su TikTok ha pubblicato una serie di foto accompagnate dalla canzone “Copacabana” di Simba La Rue e dalla scritta «in centro a Milano a cena con il mio avvocato parliamo dei miei reati». Infatti, compaiono scatti in cui si intravede uno studio legale, poi i suoi pantaloni e le ciabatte e un grande tavolo di legno dietro una libreria.

Come ricostruito da Today, ci sono anche foto di Achille Costacurta su un’altalena, alcune immagini di infanzia, al mare, una Ferrari, così come di un’auto della polizia portata via da un carroattrezzi e a pranzo con un amico. Il video è stato pubblicato il 7 agosto e nel giro di poche ore ha raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni, ma anche commenti non proprio carini nei suoi confronti. C’è stato però chi gli ha consigliato educatamente di farsi aiutare per ritrovare una serenità che sembra persa.

CHI È ACHILLE COSTACURTA E LE SUE “TEMPESTE”

Il mese scorso, infatti, Achille Costacurta o chi per lui ha pubblicato foto equivoche e insinuazioni contro la madre Martina Colombari, con cui l’anno scorso partecipò a Pechino Express. Era proprio il giorno in cui la donna festeggiava il 49esimo compleanno, alla fine non si è mai capito se si sia trattato di un hackeraggio o di un reale sfogo del ragazzo. Non era la prima volta che il figlio dell’ex Miss Italia e dell’ex calciatore Alessandro Costacurta è finito al centro della cronaca.

Nel 2021 sui social raccontò di essere finito in ospedale dopo essere stato picchiato senza motivo dalla polizia, vicenda che non avrebbe avuto alcun seguito, mentre due anni dopo fu accusato di aver aggredito a Milano un agente della polizia locale con un pugno in pieno volto dopo che aveva dato in escandescenze in un taxi, salvo poi scusarsi su Instagram.

Da allora nessuno dei due genitori hanno rilasciato dichiarazioni, preferendo restare in silenzio in un momento difficile, tornando pubblicamente nei giorni scorsi con due foto in montagna pubblicate martedì scorso, ma disattivando i commenti per evitare attacchi come quelli di chi non aveva perso occasione per criticarla come madre.

I PROBLEMI “FAMILIARI” DEL FIGLIO DI MARTINA COLOMBARI

Martina Colombari non ha mai negato di avere problemi nella gestione del figlio ribelle, infatti in un’intervista al Messaggero aveva dichiarato che si erano fatti aiutare da una psicologa esperta di genitorialità, giudicandolo un atto di amore nei confronti del figlio. A Verissimo confermò di aver dovuto affrontare dinamiche difficili riguardanti il figlio, confermando il suo impegno per crescerlo nel migliore dei modi. Achille Costacurta è l’unico figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta.

Dopo gli studi presso la scuola paritaria Loviss aveva dichiarato di voler aprire un ristorante. In passato il ragazzo, che sui social contava quasi 60mila seguaci, aveva pubblicato molte foto di servizi di moda. Riguardo il carattere complicato del ragazzo, i genitori avevano ammesso di aver avuto problemi a gestire i rapporti col figlio e di essersi fatti aiutare da esperti per superare una serie di liti emerse durante il complicato periodo della pandemia Covid.