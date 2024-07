Achille Costacurta, video e foto choc su Instagram/ Insulti alla madre Martina Colombari: cos’è successo

La vicenda si è chiusa con la cancellazione del profilo Instagram, ma non è conclusa per Achille Costacurta, finito nella bufera per una serie di foto tra strane polveri rosa, mazzette di soldi e insulti alla madre Martina Colombari. Le stories hanno fatto subito il giro dei social, lasciando nello sconcerto gli utenti che si sono chiesti cosa stesse succedendo al 19enne figlio dell’ex Miss Italia e del calciatore Alessandro Costacurta. Subito si è parlato di hackeraggio, ma ci sono degli aspetti di questa vicenda che vanno chiariti.

Imma Tataranni 4, anticipazioni puntate nuova stagione: Valentina rischia grosso?/ Pronta a importante scelta

Tutto è cominciato quando dall’account Instagram di Achille Costacurta sono stati pubblicati contenuti choc, come una foto con una bustina di plastica trasparente con una sostanza non identificata, con la scritta “Quando sei con Martina Colombari, puoi spostarne quanta ne vuoi“. In un’altra foto ci sono pacchi di soldi, il tag all’account di Martina Colombari e la didascalia “Vai, come si traffica“. In queste foto Achille Costacurta non compare mai, da qui l’ipotesi di un hackeraggio, per poi sono comparse stories con la stessa sostanza rosa appoggiata su un passaporto che riporta i suoi dati anagrafici.

Pupo e la malattia del gioco d'azzardo: "Persi 130 milioni in 3 secondi"/ "Dipendevo dal sesso"

BUFERA SOCIAL SU ACHILLE COSTACURTA: GENITORI IN SILENZIO

Non ci sono solo le foto nelle Instagram stories, ma anche i commenti a due foto pubblicate sul social da Martina Colombari. Messaggi con toni provocatori, come uno in cui il figlio avrebbe scritto: “Ma copriti. Hai 50 anni, ca**o. Non sei più una ragazzina e sei anche mamma“. La famiglia non ha commentato la vicenda: Fanpage ha preso contatti col rappresentante della mamma di Achille Costacurta, che rappresenta anche il padre Alessandro, ma ha preferito non commentare, ma sarebbe emerso che sulla vicenda sta facendo le opportune verifiche la polizia postale.

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 16 luglio 2024/ Don Antoine sempre più vicino a Rosa, ma...

Intanto, l’account Instagram del ragazzo è stato disattivato. Solo qualche mese fa Martina Colombari aveva parlato in tv del rapporto col figlio Achille dopo l’aggressione all’agente per il quale il ragazzo si era scusato: a Verissimo aveva spiegato che il loro rapporto è complicato, ma sta facendo di tutto col marito Alessandro Costacurta per crescerlo al meglio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA