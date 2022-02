Achille Lauro canzone “Domenica”/ Sanremo 2022: Harlem Gospel Choir sul palco

ACHILLE LAURO AL FESTIVAL DI SANREMO 2022 CON “DOMENICA”

Achille Lauro si esibirà sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2022 insieme all’Harmel Gospel Choir. Porteranno il brano Domenica per cui c’è davvero grandissima attesa. Quello che il pubblico spera di vedere è anche legato alle bizzarre esibizioni con tanto di costumi dell’artista veronese. Il “Disturbatore della musica Italiana” come ama lui stesso definirsi ha detto che “Domenica” sarà un brano dal “genere indefinito” che riserverà molte sorprese al pubblico e agli amanti della musica italiana.

Non ci resta che “stare connessi” come sempre nel video ci invita a fare Achille Lauro e aspettare Sanremo 2022 per godere della sua nuova creazione. Achille ha voluto ripercorrere le varie etichette che gli sono state affibbiate in questi anni di carriera, da fan, critici musicali e addetti ai lavori; ora proprio lui che ha sempre voluto distinguersi e arrogarsi il diritto di non poter essere identificato con etichette di qualche tipo, ha deciso di autodefinirsi, in modo certamente provocatorio e auto ironico “Superstar”.

ACHILLE LAURO, SANREMO 2022: PROVOCAZIONE E MUSICA

Achille Lauro sicuramente non ha bisogno di troppe presentazioni. Al secolo Lauro De Marinis è ormai una punta di diamante della canzone cantautoriale italiana, che da anni è famoso per la sua musica, le sue canzoni, ma anche per la sua poliedricità di artista, il suo look spesso stravagante e le sue performance provocatorie. Cresciuto nella scena rap hip-hop romana, è pian piano maturato musicalmente sfociando negli ultimi anni in generi molto lontani da quelli da lui frequentati in giovane età: ora, il suo cantautorato è apprezzato da molti italiano e non solo.

Sicuramente a dare una buona spinta alla sua notorietà anche fuori dagli ambienti della musica indipendente, hanno contribuito le sue multiple apparizioni al Festival di Sanremo, prima in veste di cantante in gara, con i brani Rolls Royce e Me ne Frego, poi al fianco di Amadeus nell’ultima edizione, dando sfogo sera dopo sera alla sua vena artistica più provocatoria e sensuale (scatenando anche qualche piccola polemica e molto scalpore fra una parte del pubblico).



