Achille Lauro/ Dal nuovo singolo alla partecipazione a Celebrity Hunted 2

Dopo l’uscita di Mille, il singolo che lo vede collaborare con Fedez e con una ‘signora’ della musica italiana del calibro di Orietta Berti, Achille Lauro torna a presentare la sua musica. Il terzo singolo estratto dall’album Lauro (uscito il 16 aprile scorso a un mese dalla sua discussa partecipazione al Festival di Sanremo) s’intitola Latte + ed è un brano che parla di eccessi e della ricerca di appagamento (“sempre di più”) nel contesto di una vita sbandata. Nel testo vengono citati artisti come i Nazz, Prince, Britney Spears e le Spice Girls (tra gli altri), tutte icone di un successo musicale stratosferico che il nostro protagonista intende eguagliare. Achille Lauro lo presenterà oggi, ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica in, dove è atteso anche per una lunga intervista insieme alla sua amica Mara.

Francesca, fidanzata Achille Lauro/ Il trapper: "sono fidanzato da tanti anni"

Achille Lauro: “Un artista può fare tv in maniera genuina”

Ma non c’è solo la musica, nell’orizzonte più prossimo di Achille Lauro. Come dimostrano le sue ospitate in tv sempre più frequenti, infatti, Lauro sta pian piano affermandosi anche come personaggio televisivo. Si pensi per esempio alla sua recente esperienza all’interno del reality Celebrity Hunted 2, a cui a preso parte in coppia con il suo ex partner artistico Boss Doms. Parlando a Tvblog del suo modo di vedere, di ‘concepire’ il mezzo televisivo, Achille Lauro ha detto: “Dipende dal contenitore, da cosa esponi. Non si può generalizzare. Sanremo è televisione, ma è anche musica. Lì proponi la tua musica, è una Mostra della musica italiana. Poi ci sono le ospitate. La televisione c’è un modo per farla in maniera genuina, senza essere sovrastati dalla tv. Noi lo abbiamo dimostrato a Sanremo. Siamo andati lì e abbiamo distrutto un format tradizionalista e abbiamo proposto la nostra roba come fosse un concerto. Sanremo 10 anni fa era visto dai giovani come una cosa molto italiana, in cui dovevi portare un certo tipo di musica per emergere. Recentemente, anche grazie al lavoro del direttore artistico e alle sue scelte coraggiose, ha subito uno stravolgimento. Oggi Sanremo è visto anche dai giovani come un trampolino. Non parlo per me, che ormai ho fatto il mio percorso. Penso a Madame, a Junior Cally”.

MILLE: CODACONS VS ORIETTA BERTI, FEDEZ E ACHILLE LAURO/ Replica: Ferragni avvocato..

Achille Lauro e i reality: da Pechino Express a Celebrity Hunted

Achille Lauro ne è consapevole: portare sul piccolo schermo un personaggio come lui vuol dire, per chi lo invita, prendersi un rischio. Il suo atteggiamento è spesso provocatorio e sempre e comunque anticonvenzionale, il che è frutto di una scelta stilistica ben precisa che non deve aver tradito nemmeno in questa circostanza. D’altra parte, Lauro e Doms non sono nuovi ai reality show. Qualche anno fa li avevamo visti insieme a Pechino Express in un contesto più o meno simile (volendo equiparare il concetto di ‘viaggio’ a quello di ‘fuga’): “È un game itinerante”, chiosa lui, “l’abbiamo affrontato con lo stesso spirito, anche se la dinamica del gioco è un po’ diversa”.

LEGGI ANCHE:

Achille Lauro, overall deal con Amazon Prime Video/ Celebrity Hunted è solo l'inizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA