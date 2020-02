Abiti Sanremo 2020 quarta serata/ Vestiti Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello

Mentre prosegue il dibattito sugli abiti dell’ultima puntata del Festival di Sanremo 2020 andata in onda, cresce la curiosità per quelli della quarta serata. E questo anche per le diverse co-conduttrici che si stanno avvicendando sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus. Donne diverse, con stili differenti quindi. E così la kermesse canora in parallelo diventa una sfilata di vestiti. Oggi Amadeus sarà accompagnato da Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello. Per quest’ultima gli abiti sono stati realizzati da Alberta Ferretti, inoltre indosserà gioielli Crivelli e calzature Le Silla e Ferretti. Sono previsti due cambi anche per la conduttrice, entrambi firmati dallo stilista italo-libanese Tony Ward. Non c’è mistero comunque sugli abiti della fidanzata di Valentino Rossi, perché su Instagram ha svelato i due modelli che metterà in mostra sul palco. Il primo vestito è un tripudio di balze dal colore chiaro, l’altro invece è più sinuoso e mettere in risalto le sue curve, ed è di colore blu.

ABITI SANREMO 2020 QUARTA SERATA: ANTONELLA CLERICI CON TONY WARD

Antonella Clerici da anni è seguita dallo stilista Tony Ward. Proprio all’ultima Parigi Fashion Week era presente la conduttrice, che ha apprezzato le linee infinite, su cerchi e diagrammi, su forme fratturate e geometrie morbide disegnate dallo stilista italo-libanese. A proposito degli abiti che indosserà al Festival di Sanremo 2020 non si è sbilanciato, ma sono comunque ispirati alla nuova collezione. Il designer ha giocato con tagli avvolgenti per permettere ad Antonella Clerici di sentirsi sicura, mentre le forme luminose simboleggeranno la libertà. «Saranno abiti su misura per lei che è una persona bella, una donna molto autentica, che veste un glamour adatto alle sue forme», ha dichiarato nelle scorse settimane Tony Ward, come riportato dall’Ansa. Ma c’è ovviamente anche tanta curiosità sui vestiti che indosseranno i cantanti nella quarta serata di Sanremo 2020. Finora non sono mancate le sorprese, a partire da Achille Lauro, Elodie ed Elettra Lamborghini. Come ci stupiranno stasera?

VESTITI SANREMO 2020: ELODIE SI CONFERMA, LEVANTE DELUDE

Come è andata invece la terza serata per quanto riguarda i look? Georgina Rodriguez ha avuto tre cambi d’abito, ma quasi nessuno se ne è accorto. La fidanzata di Cristiano Ronaldo è sembrata sempre la stessa: capelli tirati, strizzata in abiti a sirena con scollatura generosa e spacchi inguinali. Solo due invece i cambi d’abito per Alketa Vejsiu, apparsa demodè. Meglio il secondo abito, quello rosso a sirena, ma non spicca per originalità. Ci si aspettava di più da Levante, che si è presentata con un abito fotocopia di quello indossato per la sua prima esibizione. Differisce infatti solo per il colore. Una scelta discutibile, come quella di Riki, che sembrava pronto per il remake di Titanic. Una conferma invece Elodie, magnetica col suo look: capelli all’indietro, tubino salopette Versace, ma stemperato da camicia con ruches e orecchini dorati. Poteva fare di più invece Elettra Lamborghini, il cui abito lungo bianco dalla linea a sirena valorizza le forme generose, ma poteva fare di più.

Visualizza questo post su Instagram I’m grateful for that 👸🏻✨🤍 @albertaferretti #sanremo2020 Un post condiviso da Francesca Sofia Novello (@francescasofianovello) in data: 4 Feb 2020 alle ore 12:58 PST





