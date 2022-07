Achille Lauro/ Compleanno speciale: “una di quelle giornate che riempiono il cuore”

Achille Lauro festeggia il compleanno con i pazienti del reparto di Chirurgia pediatrica del San Camillo Forlanini di Roma

Achille Lauro torna sul palcoscenico del Tim Summer Hits 2022 a pochi giorni dal suo compleanno che ha festeggiato in un modo davvero speciale. Il trapper, rivelazione degli ultimi Festival di Sanremo, ha deciso di celebrare il suo 32esimo compleanno in una maniera davvero unica recandosi presso il reparto di Chirurgia pediatrica del San Camillo Forlanini di Roma. Circondato dai piccoli pazienti del reparto, Lauro è stato sommerso dall’amore dei pazienti trascorrendo una giornata davvero indimenticabile. “Una di quelle giornate che riempiono il cuore. Grazie per la bellissima sorpresa e la torta, siete meravigliosi” ha scritto Lauro sui social che per il suo compleanno ha optato per una iniziativa di solidarietà organizzata in condivisione con i vertici dell’azienda ospedaliera e con l’associazione ‘Officine Buone’.

I venti bambini del reparto hanno assistito ad un breve concerto in compagnia del cavalier Mattia Villardita nei panni di Spider Man sgranocchiando dolciumi. Narciso Mostarda, il direttore generale del San Camillo Forlanini, ha dichiarato “quest’iniziativa testimonia l’impatto del binomio tra scienza e artisti che, assieme, sanno trasmettere poderosi messaggi di speranza. Oggi un artista popolare e intelligente come Achille Lauro ha illuminato i volti dei bimbi ricoverati, con una capacità di incidere positivamente sulle loro vite non inferiore a quella della medicina. Oggi abbiamo dimostrato quanto sia importante non lasciare i pazienti soli nella loro malattia”.

Non solo, Achille Lauro dopo l’eliminazione dall’Eurovision 2022 è tornato ad esibirsi sul palcoscenico con un tour che l’ha visto esibirsi prima a Milano e poi Roma. “Ora abbiamo la possibilità di riportare sul palco tutta la musica prodotta in questi anni, dai primissimi dischi ad oggi: tanti brani che, insieme, raccontano ciò che ero e ciò che sono ora. Con il mio team sto rendendo concreto un progetto che ho immaginato e visualizzato in ogni dettaglio mesi e mesi fa. Non vedo l’ora” – ha detto l’artista che sul nuovo tour ha fatto delle importanti rivelazioni.

“Per questo tour abbiamo scelto di creare un percorso attraverso la mia storia, partendo dai primi album e singoli importanti fino ad arrivare ai brani che mi hanno portato in cima a tutte le classifiche. Quindi ci saranno canzoni estrapolate da tutti gli album, riarrangiati e tutti suonati dalla band, medley di pezzi storici, momenti intimi e momenti di punk rock, fino ad arrivare all’Orchestra della Magna Grecia, cercando di trascinare suoni e arrangiamenti ancora di più verso il nostro mondo punk-rock aggiungendo più freschezza rispetto agli originali” – le parole di Lauro.











