Achille Lauro in “Bam Bam Twist”/ Nel video Claudio Santamaria e Francesca Barra

Il cantante Achille Lauro ha abituato i suoi fan a rifuggire il concetto di normalità e a puntare sempre e comunque sull’effetto sorpresa: pare esserci riuscito anche questa volta, almeno a giudicare dai numeri raggiunti fino a questo momento dal suo nuovo singolo, “Bam Bam Twist”, su Youtube, con le 45mila visualizzazioni già abbondantemente superate. Il giovane, reduce da due partecipazioni consecutive al Festival di Sanremo, oltre a un testo e a un ritmo decisamente coinvolgenti, ha voluto inserire nel videoclip due volti noti della televisione italiana: si tratta dell’attore Claudio Santamaria, protagonista di numerosi film e fiction (non ultima “È arrivata la felicità”, al fianco di Claudia Pandolfi), e sua moglie, la giornalista e scrittrice Francesca Barra. La coppia è stata ripresa mentre danza a piedi nudi, al pari di due moderni Vincent Vega e Mia Wallace, nell’omaggio a una delle scene più celebri dell’intera storia del cinema, ergo quella del twist sexy di John Travolta e Uma Thurman in “Pulp Fiction”.

ACHILLE LAURO IN “BAM BAM TWIST”, IL COMMENTO DI FRANCESCA BARRA: “INCREDIBILE!”

Un’esperienza, quella della recitazione e del ballo nel videoclip ufficiale del nuovo brano di Achille Lauro, “Bam Bam Twist”, che ha trasmesso entusiasmo alla coppia formata da Claudio Santamaria e Francesca Barra, tanto che quest’ultima sul proprio profilo Instagram ha scritto: “Essere scelti come coppia da Achille Lauro, con un pezzo che ti entra nella testa e non esce più… aver condiviso con così tanta complicità la scena con Claudio e una squadra di professionisti pazzesca, è stata una delle esperienze più incredibili degli ultimi tempi! Grazie a tutti e ballate! Ballate…”. Insomma, pare proprio che il progetto musicale del contestato artista abbia conquistato Santamaria e Barra, protagonisti di “un ballo a due, che è stato allo stesso tempo il più promiscuo ed il più elegante degli anni mitici e favolosi del Miracolo Economico”, come lo ha definito lo stesso Achille Lauro. Il videoclip, facilmente reperibile sul web, è diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia per “YouNuts!”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA