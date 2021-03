Achille Lauro, Marilù quadro Domenica In/ Il bacio con Boss Doms e la corona di spine di Fiorello

Achille Lauro è stato protagonista di Sanremo 2021. L’artista ha ringraziato Amadeus per averlo scelto per il suo personale racconto della musica e non solo. Dal pop alla musica classica e al rock, questo è quello che l’artista ha portato sul palco dell’Ariston grazie ai suoi quadri e, in particolare, è stato proprio il momento del rock quello che non è passato inosservato. Naturalmente stiamo parlando del quadro Marilù, quello che ha visto Achille Lauro scendere le scale dell’Ariston e andare incontro alla sua band e al palco dell’Ariston al fianco del suo storico collaboratore, Boss Doms. I due sono arrivati vestiti da sposa e di sicuro non è mancato il bacio, lo stesso che ha fatto discutere nella passata edizione quando sul palco si sono presentati solo da concorrenti.

Achille Lauro a Domenica In dopo il bacio a Boss Doms e la corona di spine a Fiorello

Il suo vestito bianco sfrangiato, la bandiera italiana tra le mani, il bacio e gli sguardi mentre in sottofondo sentivamo i suoi due successi Rolls Royce e Me ne frego. Al loro fianco si è schierato Fiorello che con tanto di corona di spine, di nero vestito, si è unito alla band non senza polemiche. In molti sono rimasti scandalizzati dall’ennesimo bacio di Achille Lauro a Boss Doms mentre altri ancora hanno dato di matto vedendo il conduttore e showman siciliano con tanto si corona di spine in capo a voler colpire la cristianità e i suoi simboli. Siamo sicuri che il quadro Marilù è quello più discusso e oggi se Achille Lauro sarà ospite della sua zia Mara a Domenica In, siamo sicuri che ne sentiremo parlare.



