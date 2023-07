Achille Lauro non canta e smaschera il playback di ‘Mille’ a Battiti Live 2023/ Fedez gelato: il retroscena

Achille Lauro non canta ‘Mille’ a Battiti Live 2023 e smaschera il playback: la reazione di Fedez

La prima puntata di Battiti Live 2023 regala al pubblico di Italia 1 molti tormentoni, anche degli scorsi anni. Sul palco di Bari ha infatti luogo la reunioni di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro che si esibiscono sulla celebre ‘Mille’. Quando però arriva la parte cantata da Lauro, quest’ultimo neppure fa finta di cantare, mostrando anzi di non ricordare neppure tutte le parole. Il cantautore romano insomma smaschera il playback, lasciando Fedez alquanto basito.

Fedez con "Disco Parade" nuovo tormentone estivo?/ Intanto sul web nascono nuove polemiche...

Sono tanti i telespettatori che si sono accorti della faccia perplessa, a tratti imbarazzata, di Fedez rispetto all’atteggiamento di Achille Lauro durante l’esibizione. Quest’ultimo infatti ha iniziato ad andare avanti e indietro sul palco, passando davanti a Fedez e Orietta, tenendo il microfono ben lontano dalla voce anche durante la sua parte cantata.

Achille Lauro e Rose Villain/ Il successo 'Fragole' al Tim Summer Hits 2023: "Si rifà al mondo erotico..."

Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti, problemi per la reunion a Battiti Live 2023? Lo strano commento di Palmieri

Il web, senza sorpresa, si è scatenato alla vista di questa scena, anche perché non è la prima volta che Achille non si esibisce in playback su ‘Mille. Tra i commenti si legge: “Ho poche certezze nella vita ma Achille Lauro che durante Mille sta zitto e neanche prova a nascondere il playback è una di queste”; “Ma perché Lauro si rifiuta sempre di cantare con la Berti e Fedez?”; “Ma che senso ha salire sul palco per un tuo pezzo, e non cantare per lasciare il playback, mentre fai avanti e indietro? Reunion inutile, insomma”; e ancora “Achille Lauro che se ne frega di cantare 1000 in playback e non finge nemmeno di avvicinare il microfono. Immagino i santi che ha tirato Fedez ( e La Berti)”.

Francesca, chi è la misteriosa fidanzata di Achille Lauro/ Lui: "Amore è ispirazione, i poeti lo insegnano"

A attirare l’attenzione, prima che il trio lasciasse il palco, è stato un commento di Alan Palmieri: “Ci abbiamo lavorato un po’, ma alla fine siamo riusciti a fare questa reunion”. Parole che potrebbero celare un retroscena probabilmente alla scena di Lauro che tanto sta facendo discutere sul web.

Achille Lauro feliciZZimo di cantare Mille.

E lo fa in playback sbattendosene altamente

🔝🔝🔝#battitilive — Alessia (@alessia_crespi) July 4, 2023

Ma che senso ha salire sul palco per un tuo pezzo, e non cantare per lasciare il playback, mentre fai avanti e indietro? Reunion inutile, insomma #battitilive #battitilive23 — Sfigatessa ◟̽◞̽ (@PiperSpect0r) July 4, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA