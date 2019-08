Achille Lauro/ “Tutti devono provare a compiere grandi imprese” (Battiti Live)

Ci sarà anche Achille Lauro nell’appuntamento conclusivo di Battiti Live 2019 a Bari. Nel corso del live, il cantante si esibirà sulle note di alcuni tra i suoi successi più amati degli ultimi anni tra i quali ricordiamo “Rolls Royce”, “1969” e “C’est la vie”. A dare appuntamento a tutti è stato proprio il cantante, che ha sorpreso i suoi 780 mila follower su Instagram pubblicando alcuni filmati che lo immortalano sul palco allestito a Bari. Per l’occasione, Achille Lauro sfoggerà un cappello da cow boy, camicia e stivaletti con strass e pantaloni neri, e potrà contare su una scenografia all’avanguardia che ricreerà un’atmosfera a metà strada tra luci e ombra. In attesa che la sua esibizione venga mandata in onda nell’appuntamento conclusivo in onda questa sera su Italia 1, Achille Lauro ha ricordato ai suoi fan che sarà al centro di un’importante tournée che lo porterà per tutta l’estate nelle principali città italiane.

ACHILLE LAURO: “1969? VOGLIA DI ESPRESSIONE E DI NOVITÀ”

“1969” è uno dei successi più importanti di Achille Lauro. L’album racchiude numerosi brani, tra i quali proprio l’omonimo singolo 1969, protagonista nella tappa conclusiva di Battiti Live. Il trapper ha parlato dell’importanza di questa data in un’intervista rilasciata a Elisabetta Rosso per La Stampa, alla quale ha raccontato che “il 1969 è una data importante” poiché racchiude un decennio, quello a cavallo tra gli anni sessanta e gli anni settanta “di cambiamento, di voglia di espressione di novità”. Un concept, spiega Lauro, che “rispecchia la nostra filosofia”, che si interseca inevitabilmente con i 50 anni dell’allunaggio e l’anniversario di un’impresa che ha dell’incredibile: “tutti devono provare a compiere grandi imprese – spiega il trapper – e noi nel nostro ci proviamo”. Per quanto riguarda invece il senso di appartenenza estetica a un genere tipicamente femminile che tanto fa presa su Achille Lauro, l’artista spiega: “in generale trovo gli elementi femminili molto eleganti e chic, gli occhiali da donna – aggiunge – sono molto più belli, non vedo questa distinzione, poi c’è anche una voglia da essere diversi da quello che era quel mondo, non sono mai stato un rapper – conclude l’artista – sono sempre stato un po’ un outsider da tutto”

LE DATE DELL’ACHILLE LAURO ROLLS ROYCE TOUR

Se non volete perdervi tutti gli appuntamenti con Achille Lauro dopo Battiti Live 2019, vi segnaliamo che il prossimo 7 agosto il trapper sarà a Reggio Calabria in occasione del Dj Set organizzato da La Luna Ribelle. Il giorno seguente, Lauro sarà ancora in Calabria, questa volta però a Corigliano Calabro (Cs), per il dj set previsto al White Club. Le altre tappe di agosto lo condurranno invece il 9 a Vasto (DH) per il Dj Set di Acqualand, mentre il 10 agosto canterà a Rimini, per la data al rimini Beach Arena della sua tournée, il Rolls Royce Tour. Tra gli appuntamento con i suoi concerti estivi, anche quelli a Noci (Ba), in occasione dell’anime Note Festival del 15 agosto, Castiglioncello, del 17 agosto, Marina di Pietrasanta (Lu) del 21 agosto e Cervia, per il Dj Set all’Indie club del 31 agosto. Seguiranno poi le date di settembre, che andranno avanti per tutta la prima parte dell’autunno concludendosi con il concerto previsto a Napoli il prossimo 13 ottobre.





