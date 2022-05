Achtung Babies, The Band/ Bene in inglese, esibizione in italiano non convince tutti

Si avvicina la finale di “The Band“, il programma del venerdì sera di Raiuno condotto da Carlo Conti, che ha tenuto compagnia a tanti telespettatori che amano la musica. E cresce così l’attesa di conoscere quale possa essere il gruppo vincitore, sulla base anche del percorso di crescita fatto in queste settimane, grazie al rispettivo tutor che li ha seguiti.

Tra questi ci sono gli Achtung Babies, finita sotto l’ala protettiva di Rocco Tanica e già noti soprattutto a Roma e dintorni per una scelta stilistica ben precisa: essere una cover band degli U2. Come tale, la grinta è certamente una delle loro caratteristiche distintive e l’hanno messa in mostra anche nel corso delle puntate.

Achtung Babies a “The Band”: la grinta non manca ma..

Arrivare a “The Band” non ha rappresentato comunque un esordio in Tv per gli Achtung Babies. Di loro, infatti, si era parlato anche in un servizio ad hoc realizzato da “Le Iene”. Anzi, secondo alcune indiscrezioni, i musicisti sarebbero stati vicini a partecipare anche al “Grande Fratello”, ipotesi non tramontata. Sapere quindi cosa significhi esibirsi davanti a un pubblico e alle telecamere ha quindi rappresentato un plus per il complesso.

Non tutto, però, finora è andato sempre per il verso giusto e sono in pochi a essere convinti che possano essere loro a conquistare la vittoria del talent show. A essere conquistati da loro c’è stata soprattutto una come Gianna Nannini, che non ha quindi difficoltà nell’individuare un talento. L’artista toscana, infatti, ha fatto un complimento non da poco: “Il cantante canta meglio di Bono”, ha detto. In occasione dell’ultina puntata hanno raccolto i commenti positivi della giuria con “Wish You were here” dei Pink Floyd, mentre non ha convinto del tutto la loro perfomance con “Se telefonando” di Mina.

