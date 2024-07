Acqua e sapone, Rete 4/Trama e cast del film diretto da Carlo Verdone, oggi 7 luglio 2024

Acqua e sapone, Carlo Verdone alla regia e nel cast del film con Natasha Hovey

Domenica 7 luglio andrà in onda nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14.20, la commedia sentimentale del 1983 dal titolo Acqua e sapone. Il film è diretto dall’attore e regista romano Carlo Verdone, in uno dei suoi primi progetti come film maker, dopo Un sacco bello (1980), Bianco, rosso e Verdone (1981) e Borotalco (1982). Le musiche hanno invece la firma del compositore Fabio Liberatori, che aveva già lavorato con Verdone in Borotalco (1982), e di Gaetano Curreri, leader del gruppo Stadio.

Il protagonista del film Acqua e sapone è interpretato dallo stesso Carlo Verdone, diventato famoso per la sua incredibile capacità nei proprio progetti di unire ai toni della commedia, un retrogusto amaro, motivo per il quale i suoi lavori hanno sempre raccolto recensioni molto positive. Al suo fianco recita l’attrice Natasha Hovey, al suo esordio sul grande schermo. Nel cast compaiono anche anche l’attore, comico e showman Christian De Sica, cognato di Verdone, con cui aveva già lavorato in Borotalco (1982); l’attore e personaggio televisivo Fabrizio Bracconeri, diventato famoso grazie alla sua partecipazione alla serie tv I ragazzi della 3ª C; infine l’attore e conduttore televisivo Michele Mirabella, conosciuto dal pubblico per la conduzione da molti anni del programma di Rai 3 dedicato alla medicina Elisir.

Acqua e sapone, il timido Rolando incontra la bella Sandy, la trama del film

Acqua e sapone racconta la storia del giovane Rolando Ferrazza (Carlo Verdone), un ragazzo di trent’anni che da poco si è laureato con la lode e sogna di diventare presto un insegnante. Per una serie di motivi è costretto però a vivere con sua nonna Ines (Lella Fabrizi), e a dover lavorare come collaboratore scolastico in un istituto privato religioso.

Nel frattempo arriva in Italia Sandy (Natasha Hovey), una giovane e stupenda ragazza americana, giunta nella Capitale per lavorare come modella, accompagnata dai suoi genitori, che sono particolarmente opprimenti. In particolare la madre di Sandy è decisa a fare proseguire gli studi alla ragazza anche durante il periodo in Italia, così contatta Padre Spinetti (Philip Dallas), affinché si occupi della formazione privata di Sandy. In realtà al telefono parla proprio con Rolando, che dopo avere scoperto la cifra esorbitante che i genitori sarebbero disposti a pagare, decide di fingersi Padre Spinetti e lavorare lui come docente della ragazza. Tra i due nasce una tenera amicizia, e Rolando inizia a provare dei sentimenti per questa ragazza “acqua e sapone”, ma si sa, le bugie hanno le gambe corte, e ben presto il protagonista si troverà a dover fare i conti con la verità.

