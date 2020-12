Ada Alberti, oroscopo 2021 al Grande Fratello Vip/ La moglie di Franco Oppini svela le previsioni nuovo anno

Le previsioni dell’oroscopo 2021 di Ada Alberti protagoniste al Grande Fratello Vip

La puntata del Grande Fratello Vip 2020 dedicata alla notte di Capodanno porterà nella Casa tanto spettacolo, molti ospiti ma anche le previsioni per il prossimo anno. Sì, perché al Grande Fratello questa sera ci sarà anche l’oroscopo di Ada Alberti per il 2021. La moglie di Franco Oppini farà il suo ingresso nella Casa per svelare ai concorrenti cosa potrebbe riservare loro il nuovo anno, analizzando ogni segno. Il suo oroscopo sarà però simpaticamente contrapposto al “contro oroscopo” realizzato da Tommaso Zorzi. Lui sarà uno dei grandi protagonisti di questa puntata: l’influencer, ormai cero e proprio showman, oltre a fare il suo personale oroscopo, sarà il conduttore e commentatore speciale di una sfilata della quale saranno protagonisti i concorrenti del reality.

Oroscopo 2021 di Ada Alberti: eccone un anticipo

Tornando all’oroscopo del 2021, Ada Alberti ne ha regalato un anticipo attraverso il suo sito ufficiale. “Il 2021 è l’anno della solidarietà e della ricerca di nuovi equilibri.” svela l’esperta, annunciando che “L’Acquario rappresenta il “futuro”, l’innovazione, la tecnologia, l’ingegno esplosivo e costruttivo grazie a Giove che l’occuperà per quasi tutto il 2021 insieme a Saturno invece fino al 2022.” E ancora “Tra giugno e luglio Marte in Leone opposto ai pianeti in Acquario sarà destabilizzante sul piano politico, ma anche novembre e parte di dicembre Marte in Scorpione “punzecchierà” parecchio.” Per scoprire però cosa riserverà il nuovo anno ad ogni segno non resta che ascoltarla questa sera in diretta su Canale 5 al Grande Fratello Vip.



