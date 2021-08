Rocco Hunt e Ana Mena/ “Il nostro segreto? Energia, semplicità e amicizia”

Rocco Hunt e Ana Mena tra i protagonisti indiscussi di Battiti Live con “Un bacio all’improvviso”, super hit dell’estate 2021. Un successo straordinario per il duo musicale dell’estate che ha infranto ogni record ed è tra i brani più suonati in radio ed ascoltati in streaming. Da non dimenticare poi la clip che accompagna il brano che è tra i più visti dell’estate. Un’accoppiata vincente quella tra il rapper di Salerno e la cantante e attrice spagnola che in Italia ha trovato una seconda casa.

“È preparata, ama davvero l’Italia e con me ha trovato un’intesa molto forte” ha dichiarato il rapper campano dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni che ha poi ironizzato dicendo – “Ana va a dormire e il giorno dopo si ritrova con un disco di platino in più!”. Del resto è proprio così: visto che Rocco Hunt e Ana Mena sono una coppia da record. “Sono cinque in Italia e cinque in Spagna” finora collezionati dalla coppia di “Un bacio all’improvviso”.

Rocco Hunt e Ana Mena: dopo “A un passo dalla luna” nuovo record con “Un bacio all’improvviso”

Dopo il grande successo di “A un passo dalla luna”, Rocco Hunt e Ana Mena si sono ritrovati anche quest’estate per far cantare e ballare il popolo italiano e spagnolo (e non solo) al ritmo di “Un bacio all’improvviso”. La cantante e attrice spagnola che può vantare anche di aver lavorato con Pedro Almodóvar è felicissima dell’affetto del pubblico italiano: “ringrazio il calore e l’amore che mi dà l’Italia, mi sento come se fossi a casa mia. Infatti, a ottobre verrò a vivere a Milano!”. Non solo, la cantante ha raccontato come ha incontrato Rocco Hunt: “io e Rocco ci siamo conosciuti due anni fa a una festa di Natale. Conoscevo già la sua musica, ci hanno presentato perché volevo fare da tanto tempo qualcosa con lui”.

Il successo di questa coppia è la conferma che certi sound sono tra i più amati dal pubblico. A sottolinearlo è lo stesso rapper di Salerno: “è innegabile che i ritmi latini e il reggaeton, che stanno avendo un successo globale, ci hanno aiutato tanto a trovare la chiave per arrivare a più persone”, mentre Ana dal canto suo rivela “il segreto? Energia, semplicità e amicizia!”.



