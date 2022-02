Ada e Giovanni, compagna e figlio Rocco Hunt/ “Sono un padre atipico”

Pur essendo ancora giovanissimo (ha compito 27 anni lo scorso novembre), Rocco Hunt, a differenza di molti coetanei, può vantare una famiglia che lo rende orgoglioso. Al suo fianco ormai da anni c’è infatti Ada, che il giorno della Festa del Papà, quando lui aveva solo 22 anni, gli ha regalato la gioia più bella, la nascita del loro bambino, Giovanni.

La coppia è particolarmente riservata e non ama far trapelare dettagli sulla loro vita privata (sembra che lei sia originaria di Salerno, come il rapper, e che sia particolarmente gelosa), mentre lui non manca, appena ne ha la possibilità, di pubblicare sui social alcuni scatti del suo bambino.

Ada e Giovanni, compagna e figlio di Roccon Hunt: loro sono il suo orgoglio

Era stato proprio il cantante ad annunciare a Radio Deejay della novità che avrebbe cambiato per sempre la sua vita: “Tra qualche mese avrò un ometto che mi chiamerà papà, era quasi ora di dirlo. Non amo mettere la vita privata fuori, ma anche per una questione di rispetto nei confronti di chi mi ascolta, è giusto informarli. Sono un papi figo, ho 22 anni, però a noi del Sud piace fare le cose in fretta e dove c’è amore non c’è perdenza”.

E nel suo ultimo album, dal titolo “Rivoluzione“, c’è anche una canzone, “Fiocco azzurro” che lui ha voluto dedicare a Giovanni in cui parla anche del poco tempo liero che può dedicare alla famiglia: “E’ una canzone sincera, in cui ammetto di essere un padre atipico, che però ha anche i suoi pregi – ha detto ai microfoni di Fanpage -. Non è tutto brutto, sicuramente non ho tempo come tanti genitori, ma negli ultimi tempi devo dire che me lo sono gustato, coccolato, quindi non mi lamento. So che il tempo in presenza che sacrifico è tempo che gli sto dedicando per il suo futuro, la sua crescita. In quella canzone dico che sto crescendo insieme a lui perché anche io mi ritengo un bambino e sottolineo che se sta crescendo bene è soprattutto per merito della mamma”.

