Rocco Hunt ai Seat Music Awards/ Coppia d’oro con Ana Mena, sodalizio riconfermato?

Rocco Hunt sarà tra gli ospiti che animeranno la serata dei Seat Music Awards 2021. Uno dei più giovani acclamati nuovi artisti napoletani avrebbe dovuto trascorrere l’estate in tour, ma purtroppo è stato rinviato al prossimo anno. Il rapper insieme alla star latina Ana Mena, è il protagonista di uno dei successi dell’estate A un passo dalla Luna.

Secondo le sue ultime dichiarazioni, il cantante è ultrafelice del grande successo del suo ultimo disco con Ana Mena, il brano infatti è certificato disco d’Oro in Spagna “Tutto questo mi ripaga dei tanti sacrifici effettuati”, asserisce Rocco Hunt, “e soprattutto quando sono fuori dai confini nazionali, ancora esterrefatto, mi sento davvero appagato e incredulo. Non è possibile che in Spagna cantino le mia canzoni”, dichiara il rapper.

Rocco Hunt, la carriera: dalla periferia al tetto del mondo

L’artista napoletano Rocco Hunt si distingue per il suo stile particolare che ha le radici nel sociale e nella periferia a cui appartiene. La sua fama si deve al brano che presenta a Sanremo nu giorno buono, disco che diventa un grande successo di vendita. Sia che scriva in dialetto che in italiano, i suoi brani sono sempre sinonimo di successo. Il suo singolo Benvenuto in Italy è stato scelto come National song per il Campionato Europeo Uefa under 21. Sarà uno degli artisti presenti a Verona il 9 e 10 settembre per i Seat Music Award. Tutta la vita di Rocco Hunt è raccontata attraverso i post su Facebook e Instagram dove è seguitissimo.

A parte le vicende legate alla sua carriera, l’artista ama gli scatti con la moglie e il suo adorato bambino. Un mondo fatto di cose semplici, di gioia, di sorrisi, che Rocco Hunt si è guadagnato lavorando duramente e con tanta passione. Constatare quanto sia amato e seguito rende davvero orgoglioso il cantante e condividere tutto con i suoi follower è per lui quasi un dovere, un modo per ringraziarli tutti.

Video, Un bacio all’improvviso ultimo successo di Rocco Hunt





