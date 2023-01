Ada, moglie di Rocco Hunt/ Lui le dedica il singolo A’ vita senz’ e te (Me fa paura)

Ada la moglie di Rocco Hunt e il figlio Giovanni

Chi è Ada la moglie di Rocco Hunt? Il rapper è conosciuto da molti per essere l’autore dei tormentoni estivi, poco si sa della moglie che non appartiene al mondo dello spettacolo. Rocco Hunt è salito recentemente sul palco dell’Ariston in coppia con Ana Mena. Inizialmente il gossip aveva ipotizzato una relazione tra loro. Questo pettegolezzo non ha spaventato Ada perché conosce quale sono i sentimenti che il marito prova per lei. Non si sa molto di questa donna che ama tenere tutto per sé, per questo motivo i giornali sono tutti impegnati a speculare sulla sua vita privata. Ma non deve temere perchè il cuore del rapper appartiene solo alla bella ragazza dai lunghi capelli biondi.

Nel 2017 Ada ha dato alla luce Giovanni. È nato nel giorno della festa del papà, quindi quale regalo più grande a Rocco Hunt poteva fargli sua moglie? Ada è un perno attorno a cui ruota la vita del rapper. L’ultimo singolo pubblicato a novembre ha per titolo A’ vita senz’ e te (Me fa paura). Si tratta della devozione di un giovane uomo che è follemente innamorato della sua donna per la quale nutre un sentimento eterno. Per ascoltare il romantico brano inedito, il cantante campano ha postato un video in cui canta alcune delle parole del testo ad Ada, davanti al mare, nello stesso modo in cui è raccontato nella canzone. Questo è il verso: “Ne parlammo annanze ‘o mare sulo io e te. Stanno ancora ‘e nomme nuostre ‘nfaccia ‘o muro. Chella scritta che amma fatt’ da criature. Pecché ‘a vita senza ‘e te me fa paura”.

Ada: L’amore per la sua famiglia e per la musica condiviso con i fan da Rocco Hunt

Ada è diventata madre molto giovane, ma la presenza di Giovanni non ha rappresentato un ostacolo alla carriera di Rocco, al contrario la moglie e il figlio sono tutto per il rapper. Ada non ha un profilo social pubblico, chi posta selfie e immagini è Rocco Hunt. Anche lui come la moglie non ama parlare molto della sua famiglia, ma quando lo fa è accompagnato da dediche affettuose alle persone che rendono viva la sua vita ogni giorno. Recentemente ha festeggiato il suo 28° compleanno in una pizzeria con la famiglia e gli amici più cari. Ada e il figlio Giovanni erano al suo fianco mentre cercava di condividere con i suoi fan, gli attimi più salienti, dai brindisi al taglio della torta.

Nei momenti più importanti della vita di Rocco Hunt, Ada è sempre presente con la sua gioviale freschezza e il sorriso contagioso. A Capodanno Ada si è concessa una vacanza in famiglia, a Salerno nella sua città natale. Dopo le festività, la coppia ha trascorso alcuni giorni di divertimento a Dubai. Rocco Hunt ha riassunto l’epica vacanza in 10 foto. Ha postato su Instagram un’immagine di lui che bacia Ada al 77° piano di un grattacielo, una foto di Giovanni che incontra uno dei personaggi iconici dell’infanzia del rapper, Leone il Cane Fifone, e ancora l’amicizia fatta con i delfini e un selfie della coppia dal 51° piano del Dubai Frame.











