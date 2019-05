Addio De Rossi alla Roma/ Coreografia e programma della festa dopo Parma

DANIELE DE ROSSI: FESTA DI ADDIO ALLA ROMA DI OGGI 26 MAGGIO

La festa di addio per Daniele De Rossi sarà domenica 26 maggio, alla conclusione di Roma Parma: nell’ultima giornata della Serie A 2018-2019 si terrà la cerimonia per salutare il capitano della squadra giallorossa, che interrompe una storia durata 18 anni. Un annuncio dato in conferenza stampa, ma già dopo che la società aveva comunicato come il contratto non sarebbe stato rinnovato; della carriera di De Rossi nella Roma si possono dire tante cose e non basterebbe certo questo spazio, qui vogliamo solo dire che dopo la partita dell’Olimpico sarà ufficialmente dato l’addio al giocatore. Le similitudini con la festa per Francesco Totti ci sono: anche allora si salutava una leggenda e un simbolo della Roma, e anche allora la squadra andava alla ricerca della qualificazione in Champions League. Tuttavia, ci si ferma qui: intanto, allora i giallorossi avrebbero solo dovuto vincere – e lo avevano fatto – mentre oggi anche un successo non sarebbe sufficiente se non accompagnato dalle sconfitte delle altre tre pretendenti. In più, l’annuncio della separazione è arrivato in maniera del tutto inaspettata (mentre per Totti era certo fin dall’inizio della stagione): questo ha portato a contestazioni (a Trigoria, ma anche davanti alla sede dell’Eur) e tanti messaggi di disappunto, sotto forma di striscioni. Questo porta inevitabilmente ai dubbi circa le modalità della festa.

ADDIO DE ROSSI: PROGRAMMA E COREOGRAFIA

Innanzitutto, non è chiaro se all’addio di De Rossi parteciperà James Pallotta: il presidente, fischiato nel giorno del saluto a Totti, potrebbe anche essere presente ma difficilmente sarebbe lui a consegnare il premio al capitano (anzi: della dirigenza attuale il solo ex capitano potrebbe eventualmente rivestire il ruolo). In più la Roma arriva da una stagione difficile, nella quale è stata eliminata agli ottavi di Champions League e probabilmente non entrerà tra le prime quattro: dovesse farlo il clima sarebbe certo più disteso, ma non potendolo sapere in anticipo non è ancora sicuro se lo stadio Olimpico celebrerà De Rossi con una coreografia sulla scia di quanto accaduto con il numero 10 (a parte la curva Sud, che eventualmente gestirà in autonomia striscioni e cartelloni). Da qui arriviamo a dire che il programma dell’addio a De Rossi è avvolto dal mistero: per il momento sappiamo soltanto che la festa avverrà comunque dopo la partita contro il Parma, e che dovrebbe essere qualcosa di sobrio: questo si sposa in pieno con il personaggio che sta per lasciare la Roma. Le modalità potrebbero riguardare un saluto come quello – ci ripetiamo – che toccò a Totti, un giro di campo e magari gli abbracci di tutti i compagni ed ex compagni, qualche parola al pubblico e poco altro. Staremo a vedere, lo scopriremo comunque tra poco.

