“Adele fidanzata con Rich Paul”/ Video, prime foto con il procuratore di LeBron James

Un nuovo gossip si vocifera negli States: Adele e Rich Paul sarebbero fidanzati. I due sono stati fotografati insieme per la prima volta in pubblico durante la recente finale dell’NBA tra i Milwaukee Bucks e i Phoenix Suns, disputata in Arizona. Gli scatti hanno fatto subito il giro del web e alimentato, inevitabilmente, le voci su una possibile nuova coppia tra due volti noti nel mondo dei “personaggi pubblici”: lei, si sa, è una delle cantautrici britanniche più conosciute e apprezzate al mondo, lui è il procuratore di LeBron James, cestista dei Los Angeles Lakers ,considerato tra i migliori di tutti i tempi.

Milva/ La "Pantera di Goro" si faceva chiamare Sabrina: quel gestaccio a Sanremo...

“Rich Paul ha portato la sua ragazza alla partita e l’ha fatta sedere accanto a LeBron – ha dichiarato il giornalista sportivo Brian Windhorst nel suo podcast The Lowe Post -. La sua ragazza è Adele ed è la prima volta che escono in pubblico insieme”. Ha inoltre aggiunto, conoscendo il mondo dello showbiz, che queste foto avrebbero fatto in breve tempo il giro di tutti i tabloid, “specialmente in Inghilterra”. In ogni caso, la cantante e il procuratore sportivo non hanno proferito parola. Pare che Page Six abbia provato ad indagare, ma senza risultati.

Lucio Battisti/ La rottura con Mogol e il ritiro dalla musica: "Accusato di fascismo"

Adele dopo il divorzio: “Pronta a sentire il mondo intorno a me”

Finché i due interessati non confermeranno, la “storia” tra Adele e Rich Paul rimane per il momento una voce di corridoio. Tra l’altro, negli ultimi tempi, all’artista è stato attribuito un altro possibile fidanzato, il rapper Skepta: insieme erano stati pizzicati a fare shopping in un pomeriggio autunnale a San Bernardino, in California. Ma in quel caso fu la stessa Adele a smentire con un post ironico sui social, in cui si definiva “single e gattara“, ribadendo che lei e il cantante rap sono amici da anni.

FABRIZIO DE ANDRÈ E PFM, IL CONCERTO RITROVATO/ Scaletta canzoni e diretta: ricordi..

Ad oggi, il suo unico grande amore è stato l’ex marito Simon Konecki, con cui si è separata nel 2019 dopo sette anni di relazione (il procedimento di divorzio è stato finalizzato all’inizio di quest’anno). I due hanno avuto anche un figlio, Angelo, nato nel 2012. Due anni fa Adele si disse pronta a sentire il mondo intorno a lei “per la prima volta in un decennio”. Su Instagram scrisse anche: “Siate gentili con voi stessi, gente, siamo solo umani. Andate piano, mettete via il telefono e ridete a crepapelle ogni volta che ne avete l’opportunità“.





© RIPRODUZIONE RISERVATA