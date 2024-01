Adele figlia di Sonia Bruganelli/ Il padre Paolo Bonolis:”non ama la visibilità, Ha un bel caratterino”

Sonia Bruganelli e la figlia Adele, nata dalla relazione con Paolo Bonolis, sono tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il programma di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Dopo la partecipazione con la figlia Silvia, questa volta la ex opinionista del Grande Fratello ed ex compagna di Paolo Bonolis, ha deciso di partecipare con la “mezzana” di casa. Adele è la terza figlia nata dall’amore tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis e tra tutti è quella che ama meno le luci della ribalta e della televisione. Proprio il papà, ospite di Domenica In da Mara Venier, parlando della figlia ha detto: “Adele non ama la visibilità e da lei non me lo aspettavo”. Il motivo? Durante la sua intervista nel programma di Mara Venier, Bonolis ha ricevuto un videomessaggio dalla figlia: “sono molto felice di come sta andando il tuo libro e lo leggerò con amore. E so che con lo stesso amore leggerai il mio quando riuscirò a finirlo”.

Un video messaggio che ha stupito Paolo Bonolis che, una volta rientrati in studio, si è sbottonato parlando proprio della figlia: “non ama la visibilità, Ha un bel caratterino, è sveglia mentalmente. Con lei guardiamo molti film insieme, piangiamo insieme, non vedo l’ora che arrivino le vacanze di Natale per guardarne insieme una decina. Quando guardiamo i film, io mi commuovo sempre e lei con me, siamo una valle di lacrime”.

Paolo Bonolis sulla figlia Adele nata dall’amore con Sonia Bruganelli

Il rapporto tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è ottimo anche dopo la fine del loro amore. Proprio la ex opinionista del Grande Fratello commentando la fine della loro unione sentimentale ha precisato: “siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti. Per i nostri figli siamo mamma e papà da sempre, non cambia niente. Manca solo il rapporto fisico”.

Adele è la seconda figlia dopo Davide e poi c’è l’ultima Silvia. Paolo Bonolis ha raccontato qualcosa in più su di lei ospite di Mara Venier: “lei tra poco compie 15 anni. Non so cosa vuole fare da grande. Fa scuola di recitazione e le auguro di trovare la strada che più le piacerà. Io cerco di dire ai miei figli ciò che un padre deve dire, ovvero ciò che sarebbe meglio per loro, ma poi siamo tutti diversi e la bellezza della vita è proprio la diversità. Non possiamo certo cambiare il carattere di una persona a cui neanche ha chiesto di venire al mondo. Sei felice quando sei ciò che sei, non quando sei ciò che vuole qualcun altro”.

