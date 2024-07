Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, relax e festa in barca per i 40 anni del ballerino

Traguardo di vita importantissimo per Angelo Madonia, che gli scorsi giorni ha celebrato i 40 anni circondato dalle persone più importanti della sua vita. Non solo i parenti e gli amici di sempre ma anche colei che, ormai da qualche mese, occupa un posto speciale nel suo cuore anche se non si sono mai ufficialmente dichiarati fidanzati: Sonia Bruganelli. Il ballerino e maestro di danza a Ballando con le stelle, come mostra uno scoop di Chi con tanto di immagini pubblicate nel nuovo numero uscito oggi in edicola, ha festeggiato il compleanno in barca al largo di Palermo.

Insieme a lui, che è originario proprio del capoluogo siciliano, anche la famiglia e ovviamente l’imprenditrice ed ex opinionista del Grande Fratello Vip e dell’Isola dei Famosi, con cui da qualche mese ha instaurato un rapporto davvero speciale. E le immagini del magazine lo dimostrano: in barca Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si concedono un po’ di tintarella e qualche scherzo con l’acqua, ma anche tanti sorrisi e un caloroso abbraccio che dice tutto sull’intesa sempre più crescente nel loro rapporto. A corredo della giornata spensierata sotto il sole siciliano, poi, un brindisi per proseguire i festeggiamenti interamente dedicati al ballerino.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, la speciale amicizia nata negli ultimi mesi

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si godono dunque il loro periodo di relativa serenità, caratterizzato dalla spensieratezza di due persone che si stanno conoscendo e, chissà, innamorando. D’altronde l’autrice televisiva e il ballerino non hanno mai ufficializzato il loro rapporto, né tantomeno hanno cercato di definirlo: se non si tratta di amore, è però evidente da queste immagini, così come dalle precedenti paparazzate che li hanno visti protagonisti, che tra loro si è creata un’amicizia speciale ed una sintonia non indifferente.

Sonia Bruganelli riparte dunque dal feeling con Angelo Madonia dopo aver ufficializzato, ormai un anno fa, la rottura con Paolo Bonolis: nonostante la fine del matrimonio, la coppia ha conservato l’armonia necessaria per tenere comunque unita la famiglia, e lo dimostra la breve vacanza fatta qualche giorno fa a Formentera insieme ai loro figli. L’opinionista tv, inoltre, in autunno potrebbe diventare a tutti gli effetti una nuova concorrente di Ballando con le stelle; la conferma non è ancora arrivata ma la suggestione è molto interessante soprattutto perché in pista troverebbe proprio Angelo Madonia tra i coach di danza, anche se, secondo le recenti indiscrezioni, non verrà messa in coppia con lui.