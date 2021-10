Adele, Marcus e Leonidas, ex e figli Alessio Sakara/ Un matrimonio felice, poi…

Adele, Marcus e Leonidas sono l’ex moglie e i figli di Alessio Sakara, l’artista marziale e conduttore televisivo del talent show di successo “Tu si que vales” con Martin Castrogiovanni e Belen Rodriguez. Un grande amore quello nato tra l’artista marziale e l’ex moglie che nel 2012 hanno deciso di sposarsi. Un matrimonio d’amore suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli: Marcus Valerian e Leonidas Valerian. La coppia però poco tempo dopo ha annunciato la fine del loro matrimonio. Cosa è successo? Nel 2018, dopo solo sei anni di matrimonio e due figli, Alessio Sakara ha annunciato la fine dell’idillio con la sua Adele. Subito dopo sono cominciati a circolare alcuni titoli sui giornali di gossip di un presunto flirt fra l’artista marziale e Raffaella Mennoia, autrice televisiva di Maria De Filippi.

Le voci sul flirt hanno poi avuto conferma qualche anno dopo. Per la precisone nel 2019 Alessio Sakara e Raffaella Mennoia hanno confermato il loro amore, anche se da sempre prediligono vivere la propria storia d’amore lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo.

Alessio Sakara dopo la moglie Adele: scoppia l’amore con Raffaella Mennoia

La conferma è arrivata negli studi di Uomini e Donne, programma di successo dove Raffaella Mennoia lavora da anni come autrice. Proprio Maria De Filippi ha voluto farle una sorpresa come ha raccontato la Mennoia sui social tempo fa: “quando sono entrata in studio ha detto a tutto il pubblico di Uomini e Donne, con il microfono, ‘fate gli auguri a Raffaella che si è sposata’ ed io le ho risposto che il regalo non me l’ha fatto. La verità è che non mi sono sposata”. Oggi sono ancora felicemente innamorati, anche se mantengono il totale riserbo sulla loro relazione.

“Tendo a parlare poco, pubblicamente, della mia vita sentimentale. Posso dire però che sto vivendo una storia importante con un uomo di rara intelligenza che rispetto molto ma che, essendo separato con due bambini piccoli, vuole essere tutelato e restare fuori dal mondo del gossip. Decisione che io condivido e rispetto” ha precisato l’autrice televisiva sulla storia con Alessio Sakara.

