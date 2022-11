Adelio e Miriam Galanti, chi sono il padre e compagna di Gilles Rocca/ “Avevamo…”

Chi è Adelio, il padre di Gilles Rocca

Adelio Rocca è il padre di Gilles Rocca, concorrente di Tale e quale Show. Adelio Rocca, il padre di Gilles Rocca, è proprietario di un’azienda che si occupa di noleggio di strumenti musicali. Da ben diciannove anni la sua società collabora con il Festival di Sanremo. Anche Gilles ha sempre prestato occasionalmente servizio all’impresa. Nel 2020, per esempio, i social impazzirono per lui appena gli utenti lo videro salire sul palco dell’Ariston per allestire il palco. Adelio è da sempre sposato con Rosalba, la madre di Gilles. Il noto volto tv è legatissimo alla famiglia. E si tratta di un affetto totalmente ricambiato. Durante il suo percorso a Ballando con le Stelle 2020, ci fu un emozionante videomessaggio da parte del padre Adelio: “Di solito sei tu che mi fai delle sorprese, mi mandi bei messaggi e mi dai lunghi abbracci. Stavolta voglio essere io a fartela. La fortuna è solo mia perché hop avuto dalla vita il figlio che ho sempre desiderato. I tuoi sorrisi sono sempre stati la mia forza, oggi non posso che dirti grazie perchè hai il dono di far sentire chi ami al centro del tuo cuore”.

Un affetto e una stima corrisposti da parte dell’attore e modello che considera il papà il suo orgoglio. Durante una delle scorse puntate, Gilles Rocca ha vissuto un momento difficile. Mentre andava in onda Tale e quale Show, Adelio era in ospedale per sottoporsi ad una difficile operazione: “Lui ai miei appuntamenti non è mai mancato. Un’operazione così importante in ospedale è una cosa che butta giù sia chi sta dentro che chi sta fuori e sapere che lui è riuscito a vedermi anche questa volta è una cosa molto importante. Ma poi se l’è vista dalla mia esibizione, che è stata la prima, fino alla fine e all’1 di notte mi ha scritto; ‘Bravo’”.

Chi è Miriam Galanti, la fidanzata di Gilles Rocca

Miriam Galanti è la fidanzata di Gilles Rocca. Miriam Galanti conosce quasi 13 anni fa colui che diventerà il suo compagno di vita, il regista Gilles Rocca. In più occasioni i due attori hanno dichiarato che tra di loro c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Il loro primo incontro è avvenuto presso la scuola di recitazione. Lui stava aspettando l’inizio della lezione quando l’ha vista scendere le scale e se n’è innamorato fin da subito. Insieme sognano un figlio, un giorno, ma non parlano di matrimonio perché non lo considerano importante poiché ogni giorno lo vivono come se fossero marito e moglie. Hanno anche svelato che la sera, quando sono a casa insieme, hanno l’abitudine di spegnere il cellulare e di parlare molto sui loro progetti futuri. La loro unione è molto solida e si tratta di un amore vero e grande tanto che lui la chiama continuamente l’amore della sua vita.

Quando lui ha partecipato al reality de L’Isola dei Famosi, non ha passato un solo giorno che non abbia dedicato un pensiero alla sua compagna che lo ha sempre sostenuto. Insieme, hanno un cane Husky che fa parte della famiglia da diversi anni. Dopo L’Isola dei Famosi, Gilles Rocca e Miriam Galanti hanno attraversato un periodo di crisi. Poco dopo, Gilles Rocca sui social ha annunciato il ritorno di fiamma: “Per soldi non parlo della mia vita, della nostra vita soprattutto non ne parlo male…per un momento lungo quanto una vita abbiamo scelto di separarci quest’estate, avevamo bisogno di essere considerati persone singole e non una coppia “gossippara”, ma la voglia di stare insieme evidentemente era troppa e quello che abbiamo scritto per 12 lunghi anni non poteva fermarsi così! Ben tornata amore mio”.











