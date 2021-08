Adli al Milan/ Calciomercato news, accordo raggiunto! Resta in prestito al Bordeaux

CALCIOMERCATO NEWS, YACINE ADLI AL MILAN

La possibilità di vedere Yacine Adli al Milan si è concretizzata nelle ultime ore di questa finestra di calciomercato estivo. Stando alle indiscrezioni più recenti provenientida RMC Sport e Sky Sport, i rossoneri avrebbero trovato l’accordo con il Bordeaux per definire il tesseramento del centrocampista con il club lombardo per un’operazione che dovrebbe fruttare 10 milioni di euro alla società transalpina. Il centrocampista ventunenne potrà così rinforzare la linea mediana del Milan del tecnico Pioli che può contare su Sandro Tonali e Tiémoué Bakayoko, di ritorno dal Chelsea dopo l’esperienza vissuta nel 2018/2019 oltre al prestito dello scorso anno in Serie A con la maglia del Napoli. I dirigenti del Milan continuano in ogni caso a lavorare sempre a centrocampo ma in zona più avanzata volendo trovare un nuovo trequartista da alternare a Brahim Diaz, tornato dal Real Madrid.

CALCIOMERCATO NEWS, YACINE ADLI AL MILAN

Le chances di vedere Yacine Adli al Milan sembravano in calo negli ultimi giorni in questa fase finale della sessione di calciomercato. Tuttavia, come spiegato dalle varie indiscrezioni di mercato, il classe 2000 Adli resterà comunque a giocare con il Bordeaux per un’altra stagione con la formula del prestito e dovrebbe abbracciare i rossoneri soltanto al termine dell’annata calcistica appena cominciata.

