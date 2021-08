Adli al Milan?/ Calciomercato news, il francese del Bordeaux ideale per la trequarti

CALCIOMERCATO NEWS, YACINE ADLI AL MILAN

I rossoneri hanno bisogno di trovare un nuovo trequartista entro la fine del calciomercato estivo per cercare di colmare il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu, accasatosi ai cugini dell’Inter a parametro zero lo scorso giugno dopo non aver trovato l’intesa per il rinnovo, ed in questo senso si colloca l’indiscrezione riguardante il possibile approdo di Yacine Adli al Milan. Centrocampista ventunenne di proprietà del Bordeaux, con cui il contratto scadrà nel giugno del 2023, stando a quanto riportato dalla stampa francese di Footmercato, Maldini e Massara si sarebbero fatti avanti con i Girondini proponendo un’offerta da 12 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita del calciatore.

CALCIOMERCATO MILAN/ Pista complicata per Dalot, ecco Florenzi

Quello di Adli non è però l’unico nome tenuto in considerazione dai milanisti per il ruolo di trequartista visto che si continua a seguire con grande interesse pure Josip Ilicic dell’Atalanta, oltre ad essere impegnati anche nelle trattative per aggiudicarsi Alessandro Florenzi dalla Roma e riottenere Bakayoko dal Chelsea.

FLORENZI AL MILAN?/ Calciomercato news: accordo vicino con la Roma, i dettagli

CALCIOMERCATO NEWS, LA RICHIESTA DEL BORDEAUX

Le chances di vedere Yacine Adli al Milan potrebbero quindi aumentare nel corso delle prossime ore. Nella passata stagione Adli è stato capace di collezionare due reti ed ha fornito 5 assist vincenti per i suoi compagni in 36 apparizioni complessive con la maglia del Bordeaux mentre nell’annata calcistica 2021/2022 appena cominciata ha già disputato 45 minuti nella prima giornata della Ligue 1. I rossoneri potrebbero quindi aggiudicarsi Adli con un’offerta da 10/12 milioni di euro secondo Sky Sport ma bisognerà pure fare i conti con la concorrenza di altri club quali il Lille in Francia, il Tottenham e l’Arsenal in Premier League.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Milan/ Le condizioni per Ilicic, ufficiale Caldara al Venezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA