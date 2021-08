CALCIOMERCATO MILAN/ Conti verso l’addio, con lui pure Castillejo

CALCIOMERCATO MILAN, CONTI IN USCITA PER MONETIZZARE

In casa Milan si sta programmando qualche cessione in questa fase del calciomercato così da poter reinvestire sui movimenti in entrata. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport infatti, i rossoneri sarebbero prossimi a cedere Andrea Conti insieme ad altri elementi dell’organico attuale. Le possibilità per il ventisettenne di Lecco sarebbero magari quella di tornare al Parma oppure di sposare la causa della Sampdoria dove troverebbe un allenatore come Roberto D’Aversa che lo ho sempre tenuto in grande considerazione. I blucerchiati devono però trovare a loro volta il denaro necessario per questo tipo di operazioni in entrata e nel mentre il Milan sta respingendo le proposte di prestito giunte per Conti così da essere certi di un guadagno. Altri calciatori che dovrebbero lasciare Milanello sono Samu Castillejo, per il quale si parla da sempre del Siviglia oltre ad avere altri estimatori proprio in Spagna, Jens Petter Hauge, che pare destinato all’Eintracht di Francoforte, mentre Caldara ha già effettuato le visite mediche di rito con il Venezia.

CALCIOMERCATO MILAN/ L'Atalanta non molla Ilicic, i rossoneri si tengono Pobega

CALCIOMERCATO MILAN, PARLANO GIROUD E MAIGNAN

In attesa di nuovi acquisti provenienti dal calciomercato estivo, il Milan prosegue la preparazione precampionato avendo affrontato ieri sera in amichevole il Real Madrid senza andare oltre un pareggio a reti inviolate. A margine dell’incontro hanno parlato due elementi arrivati proprio durante questa sessione come Olivier Giroud, prelevato dal Chelsea, e Mike Maignan, acquistato dal Lille. Ecco le parole dell’attaccante a Sky Sport e Milan Tv: “Stasera mi sentivo bene e penso che abbiamo giocato una buona partita. È bello tornare a giocare per 90’ minuti, credo che sarò pronto presto per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Vogliamo giocare una grande Champions ovviamente, è una grande cosa tornarci per il club e per tutti i tifosi, so quanto è bello giocare questa competizione e vogliamo renderli orgogliosi di noi. È presto per dire dove vogliamo arrivare, se ai quarti piuttosto che in semifinale, prima pensiamo alla fase a gironi, ma abbiamo buone possibilità di arrivare lontano. Pensiamo ad andare avanti e migliorare dove possiamo. Allo stesso modo penso che abbiamo molte speranze per lo scudetto, dovremo partire forte, ma siamo affamati. Siamo stati molto compatti e uniti, con grande spirito. Penso che impareremo a conoscerci meglio in campo. Siamo molto fiduciosi per il futuro, dobbiamo migliorare i dettagli perché sono quelli che fanno la differenza. Qualche errore di troppo a fine partita, ma sono molto felice.” Ecco invece quello che ha detto il portiere al canale del club: “Nella scorsa stagione il Milan si è qualificato meritatamente alla Champions League e ora dobbiamo prepararci bene a questa competizione per affrontarla al meglio.”

