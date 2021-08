CALCIOMERCATO MILAN/ Pista complicata per Dalot, ecco Florenzi

CALCIOMERCATO MILAN, FLORENZI AL POSTO DI DALOT

Il Milan sembra fare sul serio in questi giorni di calciomercato estivo a giudicare dalle ultime indiscrezioni emerse nelle scorse ore. I rossoneri starebbero infatti trattando con la Roma l’acquisto di Alessandro Florenzi, trentenne con il contratto in scadenza nel giugno del 2023. La formula con cui il Campione d’Europa dovrebbe trasferirsi in Lombardia dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto nonostante i giallorossi cerchino di inserire l’obbligo così da essere certi di monetizzare per un calciatore che andrà poi in scadenza al termine della prossima stagione. All’azzurro dovrebbero invece andare 3 milioni di euro di stipendio all’anno. Niente da fare quindi per il ritorno di Diogo Dalot, esterno portoghese che il Manchester United starebbe trattenendo nonostante la voglia dello stesso calciatore di tornare a Milanello per un’altra stagione.

CALCIOMERCATO MILAN, PROPOSTO ANDRE’ ANGUISSA

In casa Milan uno dei reparti in cui la dirigenza vorrebbe migliorare il proprio organico entro la chiusura di questa finestra di calciomercato è sicuramente il centrocampo. Rimasti orfani di Hakan Calhanoglu, accasatosi ai cugini dell’Inter dopo essere rimasto svincolato a fine giugno non avendo trovato l’intesa per il rinnovo, i rossoneri pensano soltanto a potenziare non solo la trequarti ma anche la linea mediana ed un nome che potrebbe fare al caso loro potrebbe essere quello di André Anguissa, di proprietà del Fulham con cui il contratto scadrà nel giugno del 2023. Stando a quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira, il procuratore del camerunense, l’agente Maxime Nana, starebbe cercando una nuova sistemazione per l’assistito che non vorrebbe giocare in Championship dopo la retrocessione patita lo scorso anno e per questo starebbe prendendo contatto con diversi club anche italiani tra cui il Milan appunto ma pure la Roma.

