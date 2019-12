ADRIAN, SERIE ANIMATA/ Anticipazioni 5 dicembre: potere e violenza tra i temi?

ANTICIPAZIONI ADRIAN ULTIMA PUNTATA 5 DICEMBRE 2019

Dopo una lunghissima attesa, dopo aver deluso le aspettative del pubblico e di Mediaset che si aspettava ascolti più alti, dopo la sospensione dovuta alle condizioni di salute di Adriano Celentano, oggi giovedì 5 dicembre, su canale 5, subito dopo l’ultimo appuntamento con lo show di Adriano Celentano, va in onda l’ultima puntata del cartone animato Adrian. Nel corso dei vari episodi, l’orologiaio, l’alter ego di Celentano, ha affrontato temi diversi come la mafia, la corruzione, la violenza, il potere e i problemi ecologici legati all’inquinamento. Temi trattati in modo realistico che hanno scatenato anche diverse polemiche come quella nata in seguito all’episodio in cui Adrian salvava una ragazza da un probabile stupro. Con le puntate trasmesse in questa stagione, tuttavia, Adrian è stato rivalutato dal pubblico che considera la serie animata a cui Celentano ha lavorato per anni una vera novità capace di mettere in luce quelli che sono i problemi della società attuale con un linguaggio diretto e senza censura. Cosa accadrà, dunque, nell’ultimo episodio?

ADRIAN: LA GENTE AL SUO FIANCO CONTRO I POTENTI?

Nello scorso episodio del cartone animato, Adrian, accudito in una piccola chiesa da un prete, ha lentamente recuperato la memoria dopo essere fuggito dal carcere mettendo in pericolo se stesso. Mentre i suoi seguaci scendono in pista, Adrian continua ad agire per mettere in guardia il popolo dai progetti dei potenti. Adrian, infatti, con il discorso sui grattacieli prima e con quello pronunciato su un campo da calcio, ha cercato di spronare i propri seguaci a ridare importanza alla propria felicità. L’obiettivo dell’orologiaio è quello di smascherare i poteri e fare in modo che anche i più deboli abbiano le stesse possibilità dei ricchi e dei potenti. Nel mondo ideale di Adrian, dunque, la corruzione, la violenza e il potere lasceranno spazio all’onestà, alla collaborazione e alla generosità?

ADRIAN E GILDA FINALMENTE INSIEME?

Non solo problemi sociali in Adrian. La serie animata di Celentano, infatti, racconta anche la storia d’amore tra il protagonista e Gilda, il personaggio femminile liberamente ispirato a Claudia Mori, la moglie del Molleggiato. Nel corso dei vari episodi, Gilda è rimasta accanto all’uomo che ama, affiancandolo nelle sue missioni e agendo per salvarlo quando si è messo in pericolo. Gilda è stata l’ombra di Adrian in tutte le puntate anche se non sono mancati i momenti di crisi che hanno rischiato di allontanare i due innamorati. Cosa accadrà, dunque, questa sera? Adrian e Gilda, dopo aver affrontato tante difficoltà, riusciranno a coronare il loro amore?



