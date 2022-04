Adriana Riccio, chi è la fidanzata di Flavio Insinna/ “Emana luce, non sarò mai al suo livello”

Flavio Insinna ha certamente la battuta pronta quando è chiamato a dialogare con i concorrenti che intervengono a “L’Eredità“, ma ben diverso è il suo atteggiamento quando si tratta di parlare della sua vita privata. Di lui si sa infatti pochissimo in merito a quanto fa quando è lontano dalle luci dei riflettori, al punto tale che solo raramente è stato visto in compagnia della sua fidanzata, Adriana Riccio.

Entrambi sono concordi in merito alla volontà di non mettere in piazza la loro storia d’amore, al punto tale che difficilmente assisteremo nè ora nè più avanti a interviste di coppia o dichiarazioni roboanti in merito al loro rapporto. La donna ha però un’importanza fondamentale per il condittore che, seppure sia di poche parole, lo ammette senza mezzi termini.

Flavio Insinna e l’importanza del legame con la fidanzata Adriana Riccio

Sono solo pochissime le occasioni in cui Insinna si è lasciato andare a dichiarazioni in merito al rapporto con Adriana, ma quando lo ha fatto si è capito chiaramente quanto lei sia importante per lui: “E’ una donna che ti dà una forza che non riesco a definire – sono state le sue parole –. Quando parte e va a trovare i suoi al nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto. Irradia una cosa che ha solo lei, emana una luce”. Grazie a lei Flavio Insinna ha ammesso di sentirsi “in pace con tutti- Non sono al livello di Adriana, non lo sarò mai- Ma vorrei che un pochino del mio sorriso arrivasse a lei, non vorrei essere solo la parte che prende e basta. Sono come Jack Nicholson in ‘Qualcosa è cambiato’: lei mi dà quella voglia di prendere le pillole per essere un uomo migliore”.

A fare da Cupido tra loro, nell’ormai lontano 2016, è stato “Affari Tuoi”, il programma che lui conduceva e dove lei era presente come concorrente. I due hanno preferito non bruciare le tappe e hanno fatto crescere gradualmente il loro rapporto, ma saperli felici insieme dimostra come quella sia stata la scelta giusta.











