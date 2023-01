Adriana Riccio compagna di Flavio Insinna/”Sembrei di sembrare eccessivo, invece..”

Adriana Riccio da concorrente di Affari Tuoi a compagna di vita di Flavio Insinna

Flavio Insinna conduce ogni giorno il game show L’Eredità e, grazie alla sua compagna Adriana Riccio, mostra al mondo la sua personalità molto sorridente e simpatica. Parlando di lei ha detto: “Quando parte e va a trovare i suoi al nord la casa si spegne. Ma si spegne proprio tutto: il giardino s’intristisce, le cose colorate che abbiamo a casa diventano fosche e cupe. E quando torna si riaccende tutto. Irradia, una cosa che ha solo lei, emana una luce “. Questo perché Flavio Insinna, che vive con lei, si sente sempre benissimo in sua compagnia. Ma chi è Adriana Riccio?

Adriana Riccio ha la stessa età di Flavio Insinna. Insegna taekwondo e ha vinto una medaglia di bronzo ai campionati mondiali di questa disciplina. Da quanto si evince dal suo profilo social, è una donna sportiva e ama trascorrere il tempo libero all’aria aperta con il suo cane. Adriana Riccio ha incontrato Flavio Insinna nello studio televisivo di Affari Tuoi. Quel giorno, il notaio ha sorteggiato la sua regione d’origine, il Veneto consentendole di partecipare al gioco dei pacchi, vincendo alla fine 36.000 euro. Si dice che il loro sia stato amore a prima vista e che la scintilla sia scoppiata quel giorno davanti a milioni di italiani, ma nessuno ha capito cosa ci fosse tra loro.

Flavio Insinna e la scelta di mantenere riserbo sulla storia d’amore con Adriana Riccio

Per evitare di finire sulle pagine dei giornali di gossip, la coppia ha preferito mantenere segreta la propria relazione, iniziata nel 2016. Non molto tempo fa, Adriana Riccio ha fatto una sorpresa al suo compagno Flavio Insinna apparendo in un filmato nella trasmissione Un altro giorno condotto da Serena Bortone. Il video messaggio dedicato al suo compagno ha stupito l’incredulo presentatore. Non avrebbe mai immaginato che Adriana Riccio si sarebbe esposta ai media. Il conduttore per descrivere la sua compagna ha usato le parole di Fiorello: “Sembrerei di sembrare eccessivo, invece starei dicendo ancora poco”,. Una piccola frase che sintetizza la riconoscenza che ha per la sua donna che ha saputo portare nella sua vita una ventata di calore da fargli perdere la testa appena l’ha vista.

La coppia non ha figli e l’attore ha chiarito in un’intervista che “Sarei un padre troppo poco presente. Io ho avuto la fortuna di avere dei genitori sempre accanto a me, nonostante all’inizio non accettassero la mia carriera di attore”. Flavio Insinna teme di non essere in grado di svolgere il ruolo di padre e di non essere capace a seguire l’esempio dei suoi genitori. Di recente la coppia ha deciso di allargare la famiglia, dando il benvenuto a una adorabile cagnolina. Flavio Insinna non ama parlare di Adriana Riccio, questo perché vuole mantenere la loro storia d’amore su un altro livello.











