Adriana Riccio/ Fidanzata con Flavio Insinna, ma niente nozze (La porta dei sogni)

Adriana Riccio è la donna che da due anni ama Flavio Insinna. Il conduttore che lavorativamente parlando sta vivendo un periodo positivo con la conduzione de L’eredità, il game show preserale di Raiuno, sempre molto amato dal pubblico, da circa due anni è felicemente fidanzato con Adriana Riccio. Una storia che il conduttore protegge dal gossip e dai pettegolezzi vari tenendo lontana dai riflettori la compagna. Sui social, infatti, il conduttore di Raiuno non solo non pubblica foto con la fidanzata, ma non ci sono indizi che potrebbero far pensare alla presenza di una donna nella sua vita. Eppure, Adriana Riccio fa parte della vita di Insinna ormai da due anni e con lei al proprio fianco il conduttore ha ritrovato la serenità e la fiducia nell’amore.

Adriana Riccio e Flavio Insinna: un amore lontano dai riflettori

Tra Adriana Riccio e Flavio Insinna galeotto è stato Affari tuoi, il programa di cui il conduttore è stato il padrone di casa per diverse edizioni e a cui ha partecipato la sua attuale fidanzata vincendo 36mila euro. Quando si diffuse la notizia del fidanzamento tra Adriana e Insinna, Alberto Dandolo scrisse: “Ma siamo sicuri che dietro questo mitologico “fidanzamento” non ci sia lo zampino di qualche addetto stampa con la passione per il prosecco che sta cercando di riabilitare mediaticamente (ma maldestramente!) il fumantino conduttore che presto perderà’ il posto di un tal Fabrizio Frizzi, l’uomo più mite, perbene e amato che la TV italiana abbia mai conosciuto? Ah, non saperlo…”. A distanza di tempo, però, la storia tra il conduttore e la Riccio continua.

Adriana Riccio e Flavio Insinna: il matrimonio può aspettare?

Adriana Riccio è arrivata nella vita vita di Flavio Insinna dopo la fine della storia d’amore tra quest’ultimo e la giornalista con Mariagrazia Dragani con cui il conduttore avrebbe dovuto sposarsi nell’agosto del 2016, salvo poi annullare tutto. Per il momento, dunque, il matrimonio con Adriana piò aspettare anche se il conduttore potrebbe spiazzare tutti convolando a giuste nozze in gran segreto. Riservatissimo, infatti, Insinna difficilmente parla del proprio privato. Il conduttore, infatti, non ha mai rilasciato dichiarazioni sulla sua attuale fidanzata con cui, per il momento, non sembranno esserci progetti di nozze. Sarà davvero così?



