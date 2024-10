Adriana Volpe sarà una degli ospiti della trasmissione Verissimo nel weekend, programma tv che vede la conduzione di Silvia Toffanin. C’è grande curiosità tra gli addetti ai lavori per questa partecipazione in quanto la donna parteciperà insieme ad Adriano Magalli e sarà compito della Toffanin provare a far siglare la pace tra i due. Ma andiamo a vedere meglio chi è Adriana Volpe.

Adriana nasce a Trento il 31 Maggio 1973 e inizia la sua carriera nel 1990 come modella. Diventa famosa tra vari marchi e sfila in alcune delle città più importanti al mondo, poi debutta in tv nel 1993 come valletta di Scommettiamo Che…, negli anni lavora molto in televisione dove prende parte anche come attrice e qualche film (non di grandissimo successo).

Ha il suo exploit come conduttrice a Mezzogiorno in Famiglia alla Rai, programma che guida per circa dieci anni, dal 1999 al 2009. Successivamente si occupa anche della conduzione di I fatti Vostri, poi prosegue con Mattino in Famiglia che conduce fino alla sua chiusura nel 2019. Negli anni ha partecipato anche a Notti sul ghiaccio e Pechino Express. Nel 2021 ha preso parte come concorrente al Grande Fratello Vip ma ha dovuto abbandonare per motivi familiari ed è tornata successivamente come opinionista.

Adriana Volpe e le nette difficoltà durante il divorzio

Oltre alla sua carriera lavorativa Adriana per quel che riguarda la vita privata sappiamo che ha sposato l’imprenditore Adriano Cangini. I due sono arrivati al matrimonio dopo pochi mesi di conoscenza ed è stato un matrimonio lampo visto il divorzio dopo soli quattro mese. La donna ha poi sposato nel 2008 l’agente immobiliare Roberto Parli.

I due hanno avuto una figlia nel 2011, Gisele, ma entrambi hanno avuto a che fare con un enorme problema legato alla distanza. Nella loro storia non hanno mai vissuto insieme, Adriana per lavoro è restata a Roma mentre Roberto ha vissuto e lavorato a Montecarlo e probabilmente anche a causa di questo motivo si è arrivati al divorzio nel 2020. Il rapporto tra i due è stato piuttosto teso e nei mesi successivi sono arrivati frasi criptiche e frecciatine.

Parlando in una recente intervista a Diva e Donna Adriana ha sottolineato: “Dopo la separazione mi sono chiusa a riccio ed ho deciso di investire tutto il mio cuore su Gisele. Sono stati anni chiusi e ho deciso di mettere tutto sulle mie spalle, è stato davvero complesso”. Nel corso di quell’intervista Adriana Volpe ha confessato di vivere un nuovo amore ma al momento non ci sono indizi su chi sia.