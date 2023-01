Adriana Volpe al posto di Anna Falchi a I Fatti Vostri?/ L’indiscrezione sul ritorno

Adriana Volpe, ritorno al passato: l’indiscrezione su I Fatti Vostri

Dopo l’esperienza da opinionista al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe potrebbe tornare tra le file della Rai, precisamente al timone de I Fatti Vostri. A lanciare l’indiscrezione è stato Alberto Dandolo, tramite il magazine “Oggi”: il retroscena metterebbe dunque in discussione il ruolo di Anna Falchi che conduce con discreto successo il programma. Per Adriana Volpe sarebbe dunque un dolce ritorno, vista la sua longeva esperienza nel format mattutino, dal 2009 al 2017.

Adriana Volpe, possibile flirt con un big di Sanremo?/ "Ci stiamo messaggiando…"

Adriana Volpe negli ultimi mesi era stata più volte accostata a diversi progetti sulla reti mediaset, senza poi trovare un effettivo riscontro. Inoltre, la scelta di Alfonso Signorini di rimpiazzarla con Orietta Berti come opinionista al Grande Fratello Vip deve aver alimentato la voglia della conduttrice di ritornare alle origini. Il presunto ritorno di Adriana Volpe a I Fatti Vostri metterebbe dunque alla porta l’attuale conduttrice, Anna Falchi, a dispetto degli ottimi risultati raggiunti dal programma sotto la sua guida.

Perché Adriana Volpe e Giancarlo Magalli hanno litigato?/ Accuse, poi condanna per...

Adriana Volpe, dalla lite con Giancarlo Magalli al possibile ritorno

L’indiscrezione sul ritorno a I Fatti Vostri di Adriana Volpe, lanciata da Alberto Dandolo, riporta alla memoria le ruggini che sancirono la separazione tra la conduttrice e lo storico programma Rai. La sua esperienza quasi decennale si concluse per via della rottura con il padrone di casa di allora, Giancarlo Magalli. Le incomprensioni tra i due arrivarono ad essere palesi anche durante le dirette, per poi sfociare addirittura nello scontro in tribunale.

Adriana Volpe, dopo lo scarso spazio riservatole sulle reti Mediaset, sarebbe pronta a tornare a I Fatti Vostri: la posizione solida di Anna Falchi, attualmente alla conduzione, potrebbe però essere un ostacolo non da poco. A dispetto dell’indiscrezione lanciata dal magazine “Oggi”, il lavoro dell’attrice è stato ben accolto dai dirigenti Rai, come dimostrato dagli ottimi risultati sia dal punto di vista dell share che della qualità generale del format. Il dubbio dunque, che la scelta possa vertere sulla riconferma, è più che lecito. Il retroscena sul ritorno di Adriana Volpe potrebbe anche non avere un seguito, rivelandosi solo una debole speranza della diretta interessata.

Adriana Volpe: "Mi chiudo spesso a riccio"/ "Non chiedo mai aiuto, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA