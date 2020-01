Adriana Volpe/ Bocciata da Aldo Grasso ma è successo sui social (Grande Fratello Vip 4)

Adriana Volpe è una delle prime concorrenti ad aver varcato l’ingresso della casa del Grande Fratello Vip 4. Per la bella trentina, che ha da sempre diviso il pubblico tra coloro che ne apprezzano il carattere solare e coloro che invece non provano stima nei suoi confronti, l’avventura al Grande Fratello Vip 4 sarà senz’altro un banco di prova, una sfida che le darà l’opportunità di farsi conoscere per quella che è realmente: senza filtri e senza maschere. Intanto, la conduttrice è già riuscita a catturare l’attenzione del pubblico sui social, dove sono in molti, contrariamente alle aspettative, a fare il tifo per lei. “Io sto rivalutando Adriana Volpe… #gfvip, scrive un utente su Twitter. “La Volpe che mette il riso coi coppa pasta e Antonella Elia che brucia la pentola facendo una patata bollita. Indovinate con chi empatizzo maggiormente? #GFVIP”. Secondo i social, in particolare, la Volpe sarebbe già una delle concorrenti favorite, seconda solo ad Antonella Elia e Michele Cucuzza. Ha la vittoria in pugno?

ADRIANA VOLPE, IL BACIO CON PAGO E…

Adriana Volpe ha alle spalle una carriera ventennale iniziata con un vecchio amico e collega: Fabrizio Frizzi. Gli esordi con Frizzi rappresentano un motivo d’orgoglio per la Volpe, che ha poi proseguito la sua carriera fino al più recente progetto televisivo al fianco di Giancarlo Magalli. La vita privata, invece, la vede impegnata ormai da tempo con il marito Roberto Parli, dal quale ha avuto una figlia Giselle, di appena 8 anni. Nelle ultime ore, però, un suo gesto potrebbe aver minato alla sua serenità familiare: stiamo parlando dell’obbligo a cui Adriana Volpe, su richiesta di Antonella Elia, ha dovuto sottostare, seppur per motivi di gioco. “Adri, devi baciare con la lingua Pago!” ha infatti detto l’ex valletta, lasciando di stucco sia la Volpe che i presenti. Dopo lo stupore iniziale, però, l’ex conduttrice de I Fatti Vostri si è rimboccata le maniche e, confortata dalle buone intenzioni di Pago, gli ha concesso un bacio a stampo.

ADRIANA VOLPE BOCCIATA A DA ALDO GRASSO

A bacchettare Adriana Volpe per il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 4 è stato Aldo Grasso, celebre critico televisivo e giornalista che da tempo cura una rubrica sul Corriere. Grasso, in un editoriale nel quale prende di mira i concorrenti della casa di Cinecittà, e in particolare la deriva culturale televisiva, si scaglia soprattutto control ex volto de I Fatti vostri, giudicando la sua entrata in scena con queste parole: “Ma quando entra Adriana Volpe, si raggiunge la gioiosa pienezza del declino”. Se i critici storcono il naso, però, la Volpe può contare sull’affetto del pubblico. Da donna matura e consapevole di sé, conosce infatti perfettamente i suoi limiti e siamo certi che riuscirà a tirare fuori il meglio da questa esperienza così lontana dai suoi standard. Ne vedremo delle belle? Non resta che attendere la puntata di questa sera.

