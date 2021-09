Adriana Volpe/ Con Sonia Bruganelli al Gf Vip 2021 meglio di Pupo e Antonella Elia?

Adriana Volpe pronta a condividere con Sonia Bruganelli il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip?

Adriana Volpe è una delle protagoniste annunciate della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ad affiancare il conduttore Alfonso Signorini, quest’anno, ci saranno due donne ‘ingombranti’ come Sonia Bruganelli e la stessa Volpe, nota – tra le altre cose – anche per la lite intercorsa tra lei e il suo ex collega Giancarlo Magalli ai tempi de I fatti vostri. Poco prima dello start del Gf Vip, Adriana e Sonia hanno rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui hanno condiviso le loro impressioni e aspettative in vista di questa nuova esperienza.

Roberto Parli e Gisele, marito e figlia Adriana Volpe/ Lui "Ti amo Gisele… da sempre e per sempre"

“Stimo tanto Sonia”, ha premesso subito Adriana Volpe, “… dietro un uomo di successo c’è sempre una grande donna che lavora tra le quinte”. L’uomo “di successo” a cui fa riferimento Adriana è Paolo Bonolis, marito e padre dei tre figli di Sonia (Silvia, Davide e Adele). Prosegue l’opinionista: “Abbiamo due stili diversi ma complementari: lei pensa di essere più istintiva, ma anche io sono poco razionale nelle mie scelte. Però avere lavorato in tv per 20 anni mi spinge a pormi verso il pubblico in un certo modo”.

Roberto Parli vs Adriana Volpe/ Accuse choc dell'ex marito: "Gisele piange, vergogna"

Adriana Volpe commenta il suo ruolo al Gf Vip

La prima puntata del Grande Fratello Vip è prevista per stasera, ma Sonia e Adriana già anticipano diversi dettagli sul loro ruolo e su quello del resto del cast. Per esempio, oltre alle due opinioniste ‘vip’, sono previste anche due opinioniste ‘pop’ o di estrazione popolare; ‘estratte’, cioè, direttamente dal pubblico. Si tratta di due signore anziane che faranno un po’ da loro ‘controfigure’, nel senso che forniranno un punto di vista inedito sull’andamento della trasmissione e gli sviluppi all’interno del cast.

Faida Giancarlo Magallifa e Adriana Volpe/ Lei: "avevo grande stima, ma oggi..."

“Le adoro! Saranno meravigliosamente ingestibili e daranno filo da torcere a tutti”, ha detto Adriana a proposito delle due opinioniste ‘aggiunte’. Sonia, tra parentesi, ha fatto velatamente intendere che le due saranno ancora più schiette e dirette di loro, forse perché lei e Adriana conoscono personalmente alcuni dei concorrenti e vorrebbero evitare di dare vita a dei dissapori. Tornando alla diversità (anche di ruoli) tra Sonia e Adriana Volpe, la prima conferma quanto detto dalla Volpe: “Io e la Volpe (…) siamo diverse. La punzecchio perché lei è molto più attenta, io mi permetto di essere leggera”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA