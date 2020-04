Adriana Volpe e Roberto Parli/ Si sono lasciati… sui social! Andrea Denver…

Adriana Volpe e Roberto Parli si sono lasciati… almeno sui social. Non sappiamo bene se i due si seguissero prima, ma quello che tutti hanno notato è che da ieri i due non lo fanno più. Adriana Volpe non segue il marito su Instagram e viceversa e questo non ha fatto altro che alimentare il gossip a pochi giorni dalla finalissima di mercoledì e dall’uscita dalla casa di Andrea Denver, il possibile pomo d’Adamo. In molti si sono accorti nella casa di un feeling speciale tra lui e Adriana Volpe tant’è che si è parlato spesso di questo quando i due erano in casa insieme mentre Roberto Parli si era mostrato infastidito da tutta questa situazione. Tutto poi è rientrato e lui stesso era poi tornato sui suoi passi chiarendo che il suo sostegno alla moglie era sempre al 100%, ma adesso?

ADRIANA VOLPE E ROBERTO PARLI IN CRISI PER COLPA DI ANDREA DENVER?

Adriana Volpe ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip proprio per stare al fianco della propria famiglia e del marito in questo momento di grave lutto ma adesso che tutto sta pian piano tornando alla normalità, i due potrebbero aver affrontato il discorso Andrea Denver. Sarà questo che ha portato i due a lasciarsi, almeno sui social? Alcuni sono convinti di sì visto che questo possibile gesto è arrivato proprio quando Andrea Denver è tornato a parlare di Adriana Volpe arrivando a baciare una sua foto presente in casa. Lui stesso ha difeso il suo gesto poi davanti agli inquilini che l’hanno trovato un po’ strano: “Un saluto ad Adri, è sulla guancia! Solo che la foto è piccola quindi sembra sulla bocca, ma è sulla guancia. Un bacio innocente”. Anche Roberto Parli avrà approvato?



