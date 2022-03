Adriana Volpe e Sonia Bruganelli “Colpite da Giucas e Imma Battaglia”/ “Il GF Vip 7…”

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno tirato le somme di questa edizione del Grande Fratello Vip. Entrambe le opinioniste sono state intervistate dal settimanale “Chi” e hanno confessato qual è stato il momento più emozionante nel corso di questi sei mesi. Sonia, dal canto suo, ha ammesso di essersi commossa al ritorno di Giucas Casella nella Casa del GF Vip. Il mago, infatti, aveva tra le mani il biglietto di ritorno che gli ha consentito così di poter tornare a varcare la porta rossa. Adriana Volpe è invece rimasta colpita dalla dichiarazione di Imma Battaglia a Eva Grimaldi: “Per la semplicità, il calore delle parole, la commozione trattenuta a fatica. Era lo spaccato di una vita insieme densa di significato ed emozione, mi ha commossa”.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe però si sono anche lasciate andare a dei momenti di arrabbiatura. Sonia ricorda il momento in cui abbandonò lo studio dopo il battibecco con Alfonso Signorini. Adriana Volpe invece ha stigmatizzato il comportamento di Alex Belli: “Millantava una realtà da soap opera che ho sgamato subito”. Sonia Bruganelli tifava per Giucas Casella, mentre Adriana Volpe per Aldo Montano. Entrambe hanno concordato sul fatto che di un vip si sarebbe potuto fare a meno volentieri nella casa del Grande Fratello Vip: si tratta di Tommaso Eletti, ex concorrente di Temptation Island. Il ragazzo non è riuscito ad entrare nelle dinamiche del gioco ed è stato subito eliminato.

Adriana Volpe potrebbe tornare come opinionista del Grande Fratello Vip. Sonia Bruganelli, invece, preferisce prendersi del tempo. La moglie di Paolo Bonolis aveva rilasciato qualche settimana fa un’intervista a SuperGuida Tv, svelando che sarebbe potuta rimanere ad una sola condizione: “Potrei pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso, visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista”. Adriana Volpe in un’intervista a Chi le aveva però lanciato una frecciata.

L’opinionista aveva accusato Sonia di voler mettere le mani avanti per essere corteggiata. Sonia Bruganelli non ci sta e replica: “Se questa fosse la soluzione, non comprendo il motivo per cui non lo abbia fatto anche lei. Non capisco poi perché si ostini a voler fare l’opinionista, considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle. Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo. Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro. A me è piaciuta l’esperienza e così come è stata la considero irripetibile…. a meno che…”. Sonia Bruganelli aveva specificato di avere in mente altri progetti, probabilmente al fianco del marito Paolo Bonolis. Chi prenderà il suo posto?



