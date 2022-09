Adriana Volpe lite in diretta con Sonia Bruganelli al Grande Fratello VIP?/ Signorini ci spera ma…

Adriana Volpe ospite al Grande Fratello Vip 2022: ritroverà Sonia Bruganelli

In vista della quarta puntata del Grande Fratello Vip 2022, in programma domani sera, Alfonso Signorini ha pensato ad un vero e proprio colpo di scena: il ritorno di Adriana Volpe. Protagonista nella scorsa edizione nel ruolo di opinionista al fianco di Sonia Bruganelli, la conduttrice tornerà nello studio del reality in qualità di ospite speciale. E ritroverà proprio la moglie di Paolo Bonolis, sua agguerritissima “rivale” lo scorso anno: epiche, infatti, sono state le loro litigate in studio.

Adriana Volpe: "La diffida di Elettra Lamborghini a Ginevra? Le tarpa le ali"/ "Prati-gate? Aspetto le prove"

Ad annunciare la sorprendente novità è TvBlog, che svela come Adriana Volpe sarà riaccolta da Alfonso Signorini dopo la decisione del conduttore di non puntare su di lei quest’anno, preferendole invece Orietta Berti. Si prevedono dunque scintille con la Bruganelli, per una rimpatriata in studio che potrebbe risultare indigesta per l’una o per l’altra. La stessa Volpe ha da poco rilasciato un’intervista a Chi, in cui ha parlato apertamente dell’ex collega: “Ha costruito un personaggio, ha creato una propria immagine. Poi non so quanto sia realmente vera“.

Adriana Volpe/ "Io come concorrente e Sonia opinionista? Non avrei mai accettato"

Grande Fratello Vip 2022, Adriana Volpe pronta a sorprendere Giovanni Ciacci

Tuttavia l’ingresso di Adriana Volpe non è solo l’occasione per ritrovare Sonia Bruganelli, ma anche per entrare nella Casa e fare una sorpresa speciale a uno dei concorrenti: Giovanni Ciacci. I due sono legati da una splendida amicizia, instaurata nel corso degli anni e ulteriormente rafforzata dopo un particolare episodio avvenuto nel marzo dello scorso anno. Come ricorda TvBlog, infatti, la conduttrice ebbe una telefonata con Ciacci quando ancora conduceva Ogni mattina su Tv8.

L’opinionista televisivo è però svenuto durante la telefonata, con Adriana Volpe che, preoccupata, aveva subito chiamato i soccorsi. Un episodio ricordato dallo stesso Ciacci in un’intervista e che ha rafforzato il già speciale legame d’amicizia con la conduttrice. Il ritorno a Cinecittà della Volpe sarà sicuramente una sorpresa piacevole ed emozionante per l’attuale concorrente. Svelata in anteprima, dunque, una delle tante sorprese che Alfonso Signorini ha preparato per i Vipponi per la puntata di domani sera del Grande Fratello Vip 2022.

Adriana Volpe "Tra Ilary Blasi e Francesco Totti? Sto con lei!"/ "Intervista fuori luogo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA