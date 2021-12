Adriana Volpe: “Manuel e Lulù? Non so se è amore o strategia”/ “Miriana e Biagio…”

Adriana Volpe, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Novella 2000, ha fatto il punto sulle coppie della casa del Grande Fratello vip 2021 e su quelle che potrebbero nascere. Per il momento, l’unica coppia ufficiale è quella formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. I due sono sempre più innamorati e, nel corso della scorsa puntata del reality, aveva ammesso di vederli molto complici. Nell’intervista rilasciata a Novella 2000, tuttavia, la Volpe non nasconde di avere ancora dei dubbi sui sentimenti di Manuel.

“Manuel mi ha molto sorpreso. In pochi giorni ha stravolto il suo atteggiamento nei confronti di Lulú con la quale adesso è tenero e accogliente dopo aver fatto di tutto per allontanarla da sé e dalla casa. Le ipotesi sono due: amore in evoluzione o strategia. Non escludo niente”, ha spiegato la Volpe.



Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, il feeling tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli è sempre più evidente. I due trascorrono molto tempo insieme e ci sono stati anche dei baci a stampo. “È bello vederli insieme, sono tanto complici”, ha spiegato l’opinionista del reality show.

Infine, non poteva mancare un commento su Alex Belli e Soleil Sorge, protagonisti di confronti anche dopo la squalifica dell’attore. Sul loro rapporto sarà calato definitivamente lo scenario? “Sono scettica all’idea che quello che c’è stato tra loro finisca così. Avranno occasione di chiarirsi e non escludo che questo possa succedere in diretta. Il personaggio di Soleil è pronto a rinascere. Ha avuto un grande contraccolpo e ora deve rimodellare i rapporti con gli altri, ma continuerà a sorprenderci. Alex non ama che se stesso. Sembra l’ambasciatore dello slogan “Tutto gira attorno a me”.

