Adriana Volpe: “Mi chiudo spesso a riccio”/ “Non chiedo mai aiuto, ma…”

Adriana Volpe è intervenuta in qualità di ospite a “Bella Ma’”, trasmissione di Rai Due condotta da Pierluigi Diaco e andata in onda nel pomeriggio di venerdì 18 novembre 2022. La presentatrice televisiva ed ex volto del Grande Fratello Vip nelle settimane precedenti era già stata intervistata da Diaco, affrontando tematiche molto personali. In questa occasione, invece, Volpe ha analizzato il mondo della tv: “Questo è un ambiente molto particolare. È come se sopra di noi aleggiasse la scritta ‘mors tua, vita mea’, come se per andare avanti dovessi lasciare qualcuno indietro e in difficoltà. Invece, quando si capisce che ottieni i grandi risultati solo facendo squadra, ecco che scoppiano le grandi amicizie”.

Diaco spiazza Volpe ed Elia: "C'è attrazione tra voi?"/ "Non siamo fluide, ma..."

Anche se, per ammissione della stessa Adriana Volpe, non sempre si riescono a condividere gli accadimenti negativi della propria esistenza: “Ognuno di noi ha il proprio carattere – ha asserito –. Se io ho un problema, tendo a chiudermi a riccio. Non sono la persona che chiama, non sono la persona che cerca. Io non chiedo aiuto ed è proprio lì che interviene il vero amico: si accorge che qualcosa non va”.

Adriana Volpe "Violenza subita? All'inizio ti vergogni"/ "Ti fai vedere forte, ma…"

ADRIANA VOLPE: “RAFFAELLA CARRÀ MI HA TRASMESSO FIDUCIA IN ME STESSA”

Nel prosieguo della sua apparizione davanti alle telecamere di “Bella Ma’”, Adriana Volpe ha rammentato i suoi trascorsi televisivi con Raffaella Carrà: “Raffaella trasmetteva fiducia in te stessa. Se eri lì, significava che ti aveva scelto e che sapeva di poter costruire su di te un momento di spettacolo. Tantissime figure ci hanno permesso di essere valorizzate, in quanto facevamo moltissime ore di sala prove prima di andare in scena”.

Era un periodo storico totalmente diverso da quello attuale, ha concluso Adriana Volpe, nel quale lo spettacolo “veniva preparato nei suoi dettagli, mentre rimaneva all’improvvisazione la reazione della gente, in quanto le emozioni dovevano uscire in maniera autentica”.

Adriana Volpe, il legale: "La figlia va tutelata"/ L'appello ai media: "Da omettere tutte le info su di lei"

© RIPRODUZIONE RISERVATA