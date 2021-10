Adriana Volpe/ Nuova lite con Sonia Bruganelli? Magalli non molla “Cambiamo animale”

Adriana Volpe nei panni di opinionista al Grande Fratello Vip sta mostrando il meglio di sé, sempre garbata quando si rivolge ai concorrenti, elegante e mai aggressiva. Dopo l’esperienza nel reality come inquilina, ora giudica i comportamenti dei gieffini ma sempre con rispetto. La puntata di venerdì scorso l’ha vista di nuovo al centro di una disputa con Sonia Bruganelli. La conduttrice durante una recente intervista è ritornata a parlare del selfie che la moglie di Bonolis ha fatto con Giancarlo Magalli. Quest’ultima stizzita dal contenuto delle sue dichiarazioni l’ha attaccata duramente in diretta: “Io quando ho finito qua, torno al mio lavoro. Tu, chi lo sa?! (…) Per me puoi parlare tutta la vita, hai chiuso”.

In questo momento Adriana Volpe è uno contro tutti, non solo riceve di continuo gli sfottò da parte di Sonia Bruganelli, ma Magalli è tornato di nuovo all’attacco sferrando una stoccata pesante alla conduttrice. Al conduttore, ospite di Simona Ventura e Paola Perego, gli è stato chiesto se in TV come in amore sia una volpe. Magalli ha preso la palla al balzo, probabilmente servita apposta dalla Ventura e ha dichiarato di voler cambiare animale: “Le volpi le lascio volentieri alle pelliccerie”, scatenando la furia dei fan di Adriana.

Il pubblico del Grande Fratello Vip adesso spera solo che dopo la stoccata di Magalli, non si ritorni stasera di nuovo sull’argomento “selfie”, perché questa volta saranno in molti a cambiare canale. Forse però per chi non è al corrente, Adriana Volpe dovrebbe mettere in chiaro una volta per tutte perché c’è tanto astio con Giancarlo, visto che tra loro ci sono in essere alcune denunce. Il presentatore non ha mai dimostrato di apprezzare la Volpe, lo scoop per il GF Vip sarebbe invitare Magalli e sostenere un confronto con la collega. L’ex volto de I Fatti Vostri potrebbe anche accettare, visto che ultimamente con questa storia sta transitando da un salotto televisivo all’altro.

Intanto alla vigilia della nuova puntata Adriana Volpe ha pensato bene di non replicare alle ultime parole dell’ex collega, almeno via social, evitando così di alimentare ulteriori polemiche. L’ultimo post Instagram era dedicato alla precedente puntata in cui annunciava un appuntamento “scoppiettante”. Cosa dobbiamo aspettarci, invece, dalla nuova diretta? E soprattutto, gli animi con la collega – ed a quanto pare mai amica – Sonia Bruganelli saranno più pacati?



