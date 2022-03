Adriana Volpe opinionista al GF Vip 7?/ “Ancora non si può dire nulla, ma Signorini…”

Adriana Volpe è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 21 marzo 2022. Nella sua conversazione con i conduttori Francesco Fredella e Giovanni Antonacci, la conduttrice ha rivelato di avere appena realizzato che si tratta della prima settimana in cui non ha l’impegno televisivo in qualità di opinionista al Grande Fratello Vip: “È stata un’avventura a 360 gradi, prima come concorrente nel 2020 e poi come opinionista quest’anno – ha esordito -. Per me è stato fondamentale in questa edizione entrare nello studio, perché era rimasto qualcosa in sospeso”.

Cosa, di preciso, è facile immaginarlo: Adriana Volpe aveva troncato la propria esperienza al GF Vip a seguito di un grave problema familiare, abbandonando di corsa la Casa proprio nel periodo in cui scoppiò in Italia l’emergenza sanitaria connessa alla pandemia di Coronavirus e non riuscì mai a mettere piede nello studio da cui Alfonso Signorini si collega ogni settimana con i vipponi. “Non l’avevo mai visto dal vivo a causa della pandemia e per me stato qualcosa di veramente emozionante”, ha affermato.

ADRIANA VOLPE OPINIONISTA ANCHE AL GF VIP 7? “ANCORA NON SI PUÒ DIRE NULLA”

Inevitabilmente, nel corso della puntata odierna di “Trends&Celebrities”, ad Adriana Volpe è stato domandato se l’anno prossimo il Grande Fratello Vip potrà ancora contare sulla sua esperienza e sulla sua preparazione in qualità di opinionista, senza tuttavia ricevere risposte esaustive sull’argomento. L’ex gieffina si è limitata a dire che “ancora non si può dire nulla… Alfonso Signorini in questo momento è in vacanza, è irraggiungibile, ha tagliato i ponti e ci sta, dopo 6 mesi in cui è stato tutto sulle sue spalle. È partito e non vuole più sentire nessuno…”.

Se son rose fioriranno, insomma, e, nel dialogare con il giovane Giulio Raselli, ex volto di "Uomini e Donne" che ha riferito di essere stato "silurato" all'ultimo minuto dal GF Vip, Adriana l'ha invitato a guardare il bicchiere mezzo pieno: "Che io sappia, anche Soleil avrebbe dovuto essere protagonista l'anno scorso, invece ha dovuto attendere… Guarda ora il successo che ha!".











