Alfonso Signorini, battuta hot ad Adriana Volpe/ “Non vede un falco manco a morì…”

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha regalato diversi siparietti trash, alcuni dei quali con Adriana Volpe protagonista. Prima c’è stata la “pietra fallica” ricevuta in regalo da Alex Belli, poi la battuta di Alfonso Signorini mentre Davide Silvestri, reduce dalla vittoria al televoto con Soleil Sorge che gli è valso l’accesso alla finale del Gf Vip, faceva la sua nomination in confessionale.

“Io ho visto due falchi, uno ieri e uno oggi, poi ho passato due nomination. Sarà un caso?”, ha raccontato il concorrente del reality commentando il suo inaspettato successo nei due televoto della serata. Alfonso Signorini ha colto l’occasione al balzo per fare una battutaccia a sfondo hot rivolta ad Adriana Volpe.

Signorini ad Adriana Volpe: “Non vede falchi…”

“Ha visto falchi Alex Belli nel Sahara”, ha cominciato Alfonso Signorini. Poi appunto è arrivato il momento di Adriana Volpe: “Qui l’unica che non vede i falchi è Adriana Volpe, non si capisce perché. Non batte un falco manco a morì…”. Risate in studio, anche nel confessionale per Davide Silvestri, un po’ più imbarazzato. Ma l’opinionista del Grande Fratello Vip anche in questo caso è stata al gioco, cavandosela elegantemente. “Io guardo più in alto, cerco l’aquila, l’aquila reale”, ha risposto lei continuando a fare il suo spuntino serale…

