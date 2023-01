Adriana Volpe, possibile flirt con un big di Sanremo?/ “Ci stiamo messaggiando…”

Adriana Volpe lancia lo scoop: “Lo sai chi mi sta scrivendo?”

Adriana Volpe, ospite nel programma di Pierluigi Diaco BellaMa’ per parlare del prossimo Festival di Sanremo, avrebbe palesato un particolare interesse per ben due volti noti della musica italiana. Incalzata sui suoi personali gusti in merito ai prossimi partecipanti alla kermesse, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip non ha nascosto la sua passione per Tanani: “Tananai mi piace da morire, ma lo sai chi mi sta scrivendo?“.

Perché Adriana Volpe e Giancarlo Magalli hanno litigato?/ Accuse, poi condanna per...

Adriana Volpe dunque, alla sua dichiarazione di stima per Tananai, aggiunge una particolare indiscrezione che le riguarda in prima persona. Nello specifico, sarebbe da diverso tempo in contatto con uno dei big che calcherà il palco dell’Ariston per il prossimo Festival di Sanremo. “La vera busta shock te la do io. Mi sta scrivendo Rosa Chemical, ci stiamo messaggiando”. La presentatrice non ha aggiunto particolari dettagli in merito al suo scambio di opinioni con il volto urban della musica italiana, soprattutto sul canale attraverso il quale avverrebbero le conversazioni.

Adriana Volpe: "Mi chiudo spesso a riccio"/ "Non chiedo mai aiuto, ma..."

Adriana Volpe e Rosa Chemical, cosa c’è tra i due?

La rivelazione di Adriana Volpe di questo pomeriggio, direttamente dallo studio di BellaMa’ condotto da Pierluigi Diaco, avrà sicuramente un seguito dal punto di vista delle indiscrezioni e dei gossip. La presentatrice, sempre nel corso della chiacchierata su Rai2, tra sorrisi ironici e un velato senso del mistero ha comunque evitato di aggiungere ulteriori dettagli se non in merito alla banalità delle presunte conversazioni con Rosa Chemical.

“Non c’è una cosa. Parliamo di Sanremo”, queste le parole di Adriana Volpe in merito ai messaggi scambiati con Rosa Chemical, niente di clamoroso dal punto di vista sentimentale. I sorrisi beffardi che hanno accompagnato le parole lasciano comunque in chi ascolta il beneficio del dubbio, soprattutto per via di un particolare aggiunto in seguito. Sarebbe stato proprio l’artista urban, tra i 28 big del prossimo Festival di Sanremo, ad aver cercato per primo la presentatrice per il presunto scambio di opinioni. Non resta che attendere un’eventuale risposta del diretto interessato o nuovi dettagli dal mondo del gossip.

Diaco spiazza Volpe ed Elia: "C'è attrazione tra voi?"/ "Non siamo fluide, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA