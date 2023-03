Adriano Galliani, ex marito Daniela Rosati/ “Una vita sempre collegata al calcio”

Adriano Galliani, ex marito Daniela Rosati

Adriano Galliani, ex ad del Milano e oggi amministratore delegato del Monza, è stato il secondo marito di Daniela Rosati. La conduttrice è stata sposata due volte, il primo matrimonio è durato due anni con Claudio – di cui non è mai stato rivelato il cognome – e dal 1993 al 1999 è stata sposata con Adriano Galliani. Durante il loro matrimonio non hanno avuto figli. Dalla prima moglie, Galliani ha avuto tre figli: Micol, Gianluca e Fabrizio.

Nel 2004 ha sposato Malika El Hazzazi, modella di origine marocchina, e attualmente la sua compagna è la brasiliana Helga Costa. È lo zio del calciatore Adrian Galliani, nato a New York nel 2001, attualmente nel Villarrubia. , Oggi dirigente del Monza, Adriano Galliani è stato per 30 anni amministratore delegato del Milan dell’era Berlusconi.

Adriano Galliani: dal Milan al Monza

Adriano Galliani è stato amministratore delegato del Milano dal 24 marzo 1986 al 13 aprile 2017. Con il club di Milano, Galliani ha conquistato 29 trofei in 31 anni. “L’amore per il Milan é eterno. Fino al giorno del closing sarò assolutamente concentrato sul mio lavoro, come sto dimostrando. Poi rimarrò tifoso del Milan: l’amore non passa”, ha dichiarato Galliani, a margine della presentazione del 34esimo Festival del cinema e della televisione sportiva. Dal 2018 Galliani è amministratore delegato del Monza: “Sono nato e cresciuto a Monza, la mia vita è sempre stata collegata al calcio. Non è un caso se, quando sono stato uno dei proprietari del Monza fino al 1985 anno in cui Silvio Berlusconi mi ha chiesto di dimettermi per andare con lui al Milan, ho abitato qua. Sono diventato amministratore delegato del Milan il 20 febbraio 1986 e decisi di trasferirmi a Milano per respirare l’aria della squadra in cui sarei andato”, ha raccontato a Sky Sport.

